Macaristan gümrüğünde yakalanan Anadolu'nun 412 tarihi eseri Türkiye'ye getiriliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 412 eser daha gelecek hafta Türkiye'ye getirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'dan iadesi sağlanan eserler, resmi temasları dolayısıyla Macaristan'a gidecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na 25 Şubat'ta törenle teslim edilecek.

Bakan Çavuşoğlu, eserleri Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'dan teslim alacak.

Roma dönemine ait mermer heykel başı, mermer figürin, metal, ahşap ve taş buluntular ile sikkelerden oluşan eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilecek. Tarihi miras, Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenecek.

- Bakanlık, tarihi eser kaçakçılarının da peşini bırakmıyor

Açıklamaya göre, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matiz'in iade sürecinin hızlanmasında Kültür ve Turizm Bakanlığına destek verdiği "küçük buluntu" niteliğindeki eserler, 2015 yılında Macaristan gümrüğünde yakalandı.

Macaristan kolluk birimlerinin yaklaşık 6 yıl önce bir Türk vatandaşının aracında yaptığı aramada tespit ettiği eserler, Macaristan Interpolü tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığına bildirildi.