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Macaristan’da meteoroloji uzmanları yanlış hava tahmini nedeniyle görevden alındı

23.08.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan’da meteoroloji uzmanları yanlış hava tahmini nedeniyle görevden alındı

Macaristan'da yanlış hava tahmini yapan iki meteoroloji uzmanının görevine son verildi.

BBC’nin haberine göre, 20 Ağustos’ta Aziz Stephen Günü (Saint Stephen's Day) etkinlikleri kapsamında havai fişek gösterisi düzenlenmesi planlanıyordu.

Macaristan hükümeti, etkinlik başlamadan 7 saat önce olumsuz hava koşulları nedeniyle etkinliği bir sonraki haftaya erteledi. Etkinlikte 40 bin havai fişek atılması planlanıyordu.

Ancak etkinlik saati havanın normal olması üzerine Macaristan Meteoroloji Servisi (OMSZ) Başkanı Kornelia Radics ve Yardımcısı Gyula Horvath, yanlış tahmin yapıldığı gerekçesiyle görevden alındı.

OMSZ tarafından Facebook'tan yapılan açıklamada, hava tahmininde düşük olasılığın gerçekleştiği belirtilerek özür dilendi.

Beklenen yağışın yön değiştirdiği, böylelikle yağmurun ülkenin batısında etkili olduğu kaydedildi.

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meteoroloji Macaristan

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