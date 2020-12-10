Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Sivasspor, İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile deplasmanda karşılaşacak.

Bloomfield Stadı'nda yapılacak karşılaşma 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

Temsilcimiz Sivasspor'un toplamda 6 puanı bulunurken Maccabi Tel Aviv'in ise 8 puanı bulunuyor. Sivasspor'un tur atlaması için kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor.

MACCABİ TEL AVİV- SİVASSPOR İLK 11'LERİ

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tilbi, Saborit, Peretz, Golesa, Glazer, Biton, Pesic, Cohen

Sivasspor XI: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare

13 MAÇTA 4 GALİBİYET

Avrupa kupalarında daha önce 13 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, 8 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 28 gole engel olamadı.

Avrupa maçlarında toplam 10 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, dört kez fileleri havalandıran Olarenwaju Kayode, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti.



