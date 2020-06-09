SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Maciej Rybus'un menajerinden flaş açıklama! "İstanbul kulübüyle anlaştık"

Maciej Rybus'un menajerinden flaş açıklama! "İstanbul kulübüyle anlaştık"

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.06.2020 11:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sol bek adayları arasında yer alan Maciej Rybus'un kariyerini Türkiye'de devam ettireceği açıklandı. Rybus'un menajeri Mariusz Piekarski, transfer için bir İstanbul takımıyla anlaştıklarını söyledi.

Maciej Rybus'un menajerinden flaş açıklama! "İstanbul kulübüyle anlaştık"

Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yenilemesi beklenmeyen ve sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'in gündemindeki Polonyalı Maciej Rybus hakkında menajeri Mariusz Piekarski'den flaş açıklamalar geldi.

Rus basınına konuşan Piekarski, Lokomotiv Moskova'nın Rybus'a sözleşme uzatma teklif yapmadığını ve 30 yaşındaki sol bek için bir İstanbul kulübüyle anlaştıklarını söyleyerek,

"Lokomotiv Moskova'dan hiç kimse, sözleşme uzatma konusunda ne benimle ne de Maciej ile iletişime geçti. Bir İstanbul takımıyla her konuda anlaştık. 10 gün içinde Türk kulübü ile ön sözleşme imzalamalıyız. Tabii ki Maciej'in sağlık kontrollerinden geçmesi gerekecek. Koronavirüs nedeniyle bunlar ertelenmişti" dedi.

MACİEJ RYBUS KİMDİR?

Yaş: 30

Boy: 1.73

Uyruk: Polonya

Mevki: Sol bek

Ayak: Sol

Güncel kulüp: Lokomotiv Moskova

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2020

Güncel piyasa değeri: 2.4 milyon Euro

Oynadığı takımlar: MSP Szamotuly, Legia Varşova, Terek Grozny, Lyon

MACİEJ RYBUS PERFORMANSI

Bu sezon 14'ü lig olmak üzere toplam 21 resmi maçta forma giyen Rybus, 4 asist yaptı. (Ajansspor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevapNihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

Ne Ronaldo ne de Messi... İşte zirvenin yeni sahibi

Ne Ronaldo ne de Messi... İşte zirvenin yeni sahibi

F.Bahçe'nin yeni hocası belli oluyor!

F.Bahçe'nin yeni hocası belli oluyor!

Ünlü spikere büyük şok

Ünlü spikere büyük şok

Gelmesi için görüşüyoruz

Gelmesi için görüşüyoruz

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Arda Turan bayramları karıştırdı!

Arda Turan bayramları karıştırdı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Süper Lig resmen başlıyor!

Süper Lig resmen başlıyor!

Süper Lig hakkında karar verildi!

Süper Lig hakkında karar verildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maciej Rybus'un menajerinden flaş açıklama! "İstanbul kulübüyle anlaştık"

Menajeri açıkladı! "İstanbul kulübüyle anlaştık"

Nihat Özdemir'den Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e mektup

Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap

2020 yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte o tarih...

Yaz transfer tarihleri belli oldu!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Nihat Özdemir: Son 3 hafta seyircili oynanabilir

Nihat Özdemir: Son 3 hafta seyircili oynanabilir

MHK yeni hakem kararlarını açıkladı!

MHK'dan yeni kararlar! Artık maç günü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.