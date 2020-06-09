Maciej Rybus'un menajerinden flaş açıklama! "İstanbul kulübüyle anlaştık"

Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yenilemesi beklenmeyen ve sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'in gündemindeki Polonyalı Maciej Rybus hakkında menajeri Mariusz Piekarski'den flaş açıklamalar geldi.

Rus basınına konuşan Piekarski, Lokomotiv Moskova'nın Rybus'a sözleşme uzatma teklif yapmadığını ve 30 yaşındaki sol bek için bir İstanbul kulübüyle anlaştıklarını söyleyerek,

"Lokomotiv Moskova'dan hiç kimse, sözleşme uzatma konusunda ne benimle ne de Maciej ile iletişime geçti. Bir İstanbul takımıyla her konuda anlaştık. 10 gün içinde Türk kulübü ile ön sözleşme imzalamalıyız. Tabii ki Maciej'in sağlık kontrollerinden geçmesi gerekecek. Koronavirüs nedeniyle bunlar ertelenmişti" dedi.

MACİEJ RYBUS KİMDİR?

Yaş: 30

Boy: 1.73

Uyruk: Polonya

Mevki: Sol bek

Ayak: Sol

Güncel kulüp: Lokomotiv Moskova

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2020

Güncel piyasa değeri: 2.4 milyon Euro

Oynadığı takımlar: MSP Szamotuly, Legia Varşova, Terek Grozny, Lyon

MACİEJ RYBUS PERFORMANSI

Bu sezon 14'ü lig olmak üzere toplam 21 resmi maçta forma giyen Rybus, 4 asist yaptı. (Ajansspor)

