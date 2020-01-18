Süper Lig'in 18. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, ''Bugün bizim üretkenliğimiz yoktu. Rakibimizin de kaçırdığı pozisyonlar vardı. Son dakikada bulduğu bir golle de bizi mağlup ettiler. Üzgünüz.'' dedi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken karşılaşmadan 90+1. dakikada yedikleri tek gole mağlup ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Pek fazla konuşmak istemediğini belirten Kaplan, "Çünkü Ankara'da hepimiz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Herkes bir şeyler bekliyor. Biz aramızdaki o hainleri de biliyoruz. Yeri ve saati geldiği zaman da bizim de konuşacak bir zamanımız olacak." diye konuştu.

Kaplan bugün üretkenliklerinin zayıf olduğunu ve özellikle üçüncü bölgede pozisyon bulmakta zorlandıklarını ifade ederek, "O bölgede girdiğimiz pozisyon bile yoktu. Rakibimizin de kaçırdığı pozisyonlar var. Son dakikada bulduğu bir golle de bizi mağlup ettiler. Üzgünüz. Biz kazanmak istiyorduk. 15 puan yapıp rakibimizden puanlar almak istiyorduk. Nasip değilmiş. Taraftarlarımızı, camiamızı üzdük. Bizim için de iyi olmadı ama yapacak bir şey yok. " şeklinde konuştu.