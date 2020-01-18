Maçın ardından

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sumudica, kendilerinden daha iyi ve şampiyonluk yarışında olan bir takıma karşı kaybettiklerini dile getirdi.

Mücadelenin heyecanlı ve seyir zevkinin yüksek olduğunu belirten Sumudica, şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir mücadele oldu. İlk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi kapattık ve rakibe alan bırakmadık ve neredeyse hiçbir fırsat bırakmadık. İkinci yarı golü yedikten sonra sistemde değişikli yaptım. Daha çok baskı altına aldık rakibi ve fırsatlar da yakaladık. Golü bulabilirdik ama olmadı. Bu tür takımlara karşı fırsatları değerlendiremezseniz rakip kazanır. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle ikinci yarı fiziksel olarak rakibe karşı oyunu domine ettik. Üzgünüm çünkü gelecek maç 3 oyuncudan eksik olacağız."

Rumen teknik adam, hakkında çıkan transferlerden komisyon aldığı iddialarını hatırlatarak, salonda bulunan bir gazeteciyi gösterdi.