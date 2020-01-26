TFF 1. Lig'de konuk ettiği Boluspor ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, "85 dakika çok domine ettiğimiz bir maçı maalesef geri çekilerek, yani 2-1'den sonra inanılmaz çekilmeler oldu. Tamamen 18'in üstünde oynanan bir maç. Hastalığımız herhalde devam ediyor." dedi.

Tütüneker, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımının 85 dakika iyi bir mücadele verdiğini söyledi.

Birçok pozisyona girdiklerini ancak üçüncü golü atamadıklarını belirten Tütüneker, "Fena oyun oynamadık. 2-0'ken üçüncü golü de bulabilirdik. Bunları atmamız lazım. Daha sonra gol yiyorsun tamamen geri çekilmeye başlıyorsun. Psikolojik olarak mı anlamadım ama yani bunları yapmamak lazım. Haftalardan beri söylüyoruz." diye konuştu.

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, şunları kaydetti:

"Elazığ benim için çok önemli bir şehir. Benim şampiyonluk kazandığım, kendimden çok şey bulduğum ve bana çok şey katan bir şehir. Böyle bir felaketi yaşamalarından dolayı onlar kadar üzgünüm. Acılarını paylaşıyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde ülkemizin hiçbir yerinde böyle bir felaketle karşılaşmayız."