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Maçın ardından

ADANA HABERLERİ  | 26.01.2020 23:19 | Son Güncelleme

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker: "85 dakika çok domine ettiğimiz bir maçı maalesef geri çekilerek, yani 2-1'den sonra inanılmaz çekilmeler oldu. Tamamen 18'in üstünde oynanan bir maç. Hastalığımız herhalde devam ediyor" - Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: "Elazığ benim için çok önemli bir şehir. Benim şampiyonluk kazandığım, kendimden çok şey bulduğum ve bana çok şey katan bir şehir. Böyle bir felaketi yaşamalarından dolayı onlar kadar üzgünüm. Acılarını paylaşıyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde ülkemizin hiçbir yerinde böyle bir felaketle karşılaşmayız"

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Boluspor ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, "85 dakika çok domine ettiğimiz bir maçı maalesef geri çekilerek, yani 2-1'den sonra inanılmaz çekilmeler oldu. Tamamen 18'in üstünde oynanan bir maç. Hastalığımız herhalde devam ediyor." dedi.

Tütüneker, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımının 85 dakika iyi bir mücadele verdiğini söyledi.

Birçok pozisyona girdiklerini ancak üçüncü golü atamadıklarını belirten Tütüneker, "Fena oyun oynamadık. 2-0'ken üçüncü golü de bulabilirdik. Bunları atmamız lazım. Daha sonra gol yiyorsun tamamen geri çekilmeye başlıyorsun. Psikolojik olarak mı anlamadım ama yani bunları yapmamak lazım. Haftalardan beri söylüyoruz." diye konuştu.

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, şunları kaydetti:

"Elazığ benim için çok önemli bir şehir. Benim şampiyonluk kazandığım, kendimden çok şey bulduğum ve bana çok şey katan bir şehir. Böyle bir felaketi yaşamalarından dolayı onlar kadar üzgünüm. Acılarını paylaşıyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde ülkemizin hiçbir yerinde böyle bir felaketle karşılaşmayız."

Adana Demirspor'un taraftarı önünde çok coşkulu oynayacağını bildiklerini dile getiren Özköylü, "İlk yarı planlarımızı belli ölçülerde doğru yaptık. Sadece topa sahip olduğumuz zaman daha fazla topa hükmetme durumundaydık. Çok kolay top kayıpları yaptık. Evet belki pozisyon vermedik ama yediğimiz yan top golü geriye düşmemize sebep oldu." şeklinde konuştu.

Kalecilerinin maçta çok iyi bir performans sergilediğini vurgulayan Özköylü, "Kalecimiz çok iyi devreye girdi. Onun da ilk maçı, cuma günü lisansı çıktı ve bugün oynama fırsatı buldu. Bize çok şey kattı. Onun takımı hayatta tutması, kurtardığı toplar belki takım direncinin ayakta kalmasını sağladı. Son bölümde gerçekten de ciddi bir karakter ortaya koyduk. Herkes var olanın fazlasını vermek için uğraştı. Neticede 10 kişi olmamıza rağmen 2-2 beraberliği yakaladık." ifadelerini kullandı.

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Adana Demirspor Boluspor Maçın ardından Osman Özköylü TFF 1. Lig Uğur Tütüneker

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