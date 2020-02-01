YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

ANTALYA HABERLERİ  | 01.02.2020 16:58 | Son Güncelleme

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: - "Kazanmayı isteyen iki takım için de iyi bir sonuç değil" - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: - "Hakem-VAR ilişkisindeki son zamanlarda yaşanan acayiplikler sürekli bizim başımıza geliyor gibi bir paranoya içerisinde değilim ama başına gelenlerin başında geliyoruz"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Konyaspor'la 0-0 berabere kaldıkları maça ilişkin, kazanmayı isteyen iki takım için de beraberliğin iyi bir sonuç olmadığını söyledi.

Tamer Tuna, Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Denizlispor karşısındaki galibiyetten sonra bu hafta da kazanmayı çok istediklerini ifade etti.

Takımın mücadele anlamında iyi performans ortaya koyduğunu belirten Tuna, Konyaspor'un maç boyunca pas oyununu iyi oynadığını kaydetti. Tuna, buna karşılık duran toplarla pozisyon üretmeye çalıştıklarını vurguladı.

Konyaspor karşısında istediklerini yapamadıklarını anlatan Tuna, "Kazanmayı isteyen iki takım için de iyi bir sonuç değil. Bir puanın değeri lig ilerledikçe ortaya çıkabiliyor. Jahovic'in sakatlığı, Podolski'nin hazır olmayışı yeni oyuncuların adaptasyonu derken 3 haftalık süreci 4 puanla tamamladık." diye konuştu.

Tuna, iki haftadır gol yememelerinin kendileri için avantaj olduğunu dile getirdi.

- Kocaman: "Sahaya yerleşim ve topun akışında biz üstünlük kurduk"

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, iki takımın da maç öncesinde galibiyete ihtiyacı olduğunu belirtti. Buradaki olası bir galibiyetin iki takıma da ciddi bir psikolojik destek vereceğini bilerek sahaya çıktıklarını anlatan Kocaman, yükselen oyun grafikleri, sahaya yerleşimleri, oyuncuların uyumlu oynamalarıyla galibiyeti istediklerini anlattı.

Antalyaspor'un duran toplar ve hızlı ataklarda zaman zaman etkili olduğuna işaret eden Kocaman, "Ancak sahaya yerleşim ve topun akışında biz üstünlük kurduk. Hakem-VAR ilişkisindeki son zamanlarda yaşanan acayiplikler sürekli bizim başımıza geliyor gibi bir paranoya içerisinde değilim ama başına gelenlerin başında geliyoruz. Olumsuzluklar açısından başımıza geliyor. İptal edilen golü anlayabilmek mümkün değil. İlk yarı pozisyonu aradık, ikinci yarıda da arayışımızı artırdık." diye konuştu.

Kocaman, sonucun iki tarafı da mutlu etmediğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Futbol İttifak Holding Konyaspor Süper Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

İzmir'de oto tamirhanesindeki yangında iş yerindeki köpeği ekipler kurtardı

İzmir'de oto tamirhanesindeki yangında iş yerindeki köpeği ekipler kurtardı

Hizan’da karda mahsur kalan 30 araç kurtarıldı

Hizan’da karda mahsur kalan 30 araç kurtarıldı

Antalya Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:53
Öğle
13:16
İkindi
16:04
Akşam
18:28
Yatsı
19:45

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Bahçelievler Eczanesi
Muratpasa
Dora Eczanesi
Muratpasa
Etiler Eczanesi
Muratpasa
Kiraz Eczanesi
Muratpasa
Mandalin Eczanesi
Muratpasa
Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Kayra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

ALTİD Başkanı Şili: " Kozumuz Gazipaşa Alanya Havalimanı"

ALTİD Başkanı Şili: " Kozumuz Gazipaşa Alanya Havalimanı"

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Cimnastikçilerin Yılsonu Gösterisi

Cimnastikçilerin Yılsonu Gösterisi

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.