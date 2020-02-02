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Maçın ardından

TRABZON HABERLERİ  | 02.02.2020 00:31 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth: - "Şampiyonluk hedefine ulaşabilecek kalitemiz var" - Kaleci Uğurcan Çakır: - "Bugün çok kritik, önemli bir galibiyet aldık"

Trabzonspor'un Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth, şampiyonluk hedefine ulaşabilecek kaliteye sahip olduklarını söyledi.

Sörloth, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle ilk yarıda iyi oynadıklarını belirterek, "Erken bir gol yememize rağmen savaştığımızı, karakterimizi gösterdik. İlk yarıda önemli pozisyonlar yakaladık. Açıkçası ilk yarı bir savaş halinde geçti. Bazı pozisyonlarda belki daha fazla faul almam gerekirdi. Rakibimizin yaptıkları görülmedi, benim yaptıklarım görüldü diyebiliriz." dedi.

Maçtan sonra hakemle konuştuğunu ve aralarında olumsuz bir duygu olmadığını aktaran Sörloth, şunları söyledi:

"Gol krallığı için kafamda herhangi bir sayı belirlemedim. Bunun üzerine konuşmayı seven birisi değilim. Önemli olan takımın kazanması. Takım kazanırken bende gol atabiliyorsam, bu bonus olarak gelir. Bugün taraftar da gerçekten inanılmazdı. Yanımızda duran arkadaşımıza taraftar desteğinden sesimizi duyuramadık. Harikaydı. Bazı pozisyonlarda yapabileceğinizden fazlasını istediler. Şampiyonluk hedefine ulaşabilecek kalitemiz var. Maç maç bakmamız gerekiyor."

- Uğurcan: "Bugün çok kritik, önemli bir galibiyet aldık"

Bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır, Fenerbahçe galibiyetinin kendilerini çok mutu ettiğini belirterek, "Bugün benim bireysel performansımdan çok, takımın ne yaptığı önemliydi. 1-0 geriye düşsek de çok iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ben de onlara yardımcı olmak için var gücümle çalıştım." ifadelerini kullandı.

"Bugün çok kritik, önemli bir galibiyet aldık." diyen Uğurcan Çakır, şöyle konuştu:

"Zirve için çok önemliydi. Takım ve taraftar bütünleşti. Çok mutluyuz. Maçın başında gol yemek planlarımızda yoktu. Kendimize güveniyorduk. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Öne geçeceğimize inanıyorduk. İlk yarı öne geçtik. Üçüncü gölü de atabilirdik. Sturridge'in ofsayt pozisyonu var. Onlar da gol atabilirdi. Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Büyük bir camia, iyi futbolcuları var. Taraftarımız, şehrimiz ve takımımız bütünleşti. Bu galibiyet onlara armağan olsun. Şampiyonluk bu maçlardan geçiyor. Rakiplerimizle oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyor. Fenerbahçe üst sıralara oynayan bir takım. Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi."

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Alexander Sörloth Futbol Süper Lig Trabzonspor Uğurcan Çakır

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