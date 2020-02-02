Trabzonspor'un Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth, şampiyonluk hedefine ulaşabilecek kaliteye sahip olduklarını söyledi.

Sörloth, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle ilk yarıda iyi oynadıklarını belirterek, "Erken bir gol yememize rağmen savaştığımızı, karakterimizi gösterdik. İlk yarıda önemli pozisyonlar yakaladık. Açıkçası ilk yarı bir savaş halinde geçti. Bazı pozisyonlarda belki daha fazla faul almam gerekirdi. Rakibimizin yaptıkları görülmedi, benim yaptıklarım görüldü diyebiliriz." dedi.

Maçtan sonra hakemle konuştuğunu ve aralarında olumsuz bir duygu olmadığını aktaran Sörloth, şunları söyledi:

"Gol krallığı için kafamda herhangi bir sayı belirlemedim. Bunun üzerine konuşmayı seven birisi değilim. Önemli olan takımın kazanması. Takım kazanırken bende gol atabiliyorsam, bu bonus olarak gelir. Bugün taraftar da gerçekten inanılmazdı. Yanımızda duran arkadaşımıza taraftar desteğinden sesimizi duyuramadık. Harikaydı. Bazı pozisyonlarda yapabileceğinizden fazlasını istediler. Şampiyonluk hedefine ulaşabilecek kalitemiz var. Maç maç bakmamız gerekiyor."