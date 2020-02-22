YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

MANİSA HABERLERİ  | 22.02.2020 20:07 | Son Güncelleme

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: "Bu emeğin karşılığı bu olmamalıydı" - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: "Deplasmanda galip geldiğimiz için mutluyuz"

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Akhisarspor’un teknik direktörü Yılmaz Vural, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Vural, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, müsabakada iyi mücadele sergilediklerini vurgulayarak "Çok canımız yandı, bu emeğin karşılığı bu olmamalıydı." diye konuştu.

Çok büyük şanssızlık yaşadıklarını aktaran Vural, şunları kaydetti:

"12 net pozisyonumuz var. Rakibin pozisyonu yok, 2-0 mağlubuz. Yüzde 70 top bizde kalmış, 26 şut atmışız, 13 korner kullanmışız ve rakibin korneri yok. Kabullenmek zorundayız. Oyuncuları tebrik ettim, 'siz böyle oynayın bu taraftar sizi başında taşır' dedim. Önümüzde 11 maç var. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Maçla ilgili çok pozitif şeyler gördüm. Uzatma dahil takım 2-0'a rağmen büyük bir gayret ortaya koydu ama olmadı. Taraftarlara güzel bir futbol ziyafeti verdik, inşallah bundan sonraki maçlarda galibiyetle taçlandırırız."

- Atılay Canel: "Bir üst lige çıkmak istiyoruz"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise oyunu istedikleri gibi yönlendirdiklerini ifade etti.

Galibiyeti dün babasını kaybeden takım kaptanı Zeki Yıldırım'a armağan eden Canel, "Biz bu ligde emin adımlarla ilerleyip bir üst lige çıkmak istiyoruz. Oyun şekline baktığımızda biz bu maçın bu şekilde olacağını bekliyorduk zaten. Topu devamlı onlara verip kendimiz kontrataklarla golü bulmamızı istiyorduk. Nitekim maçın başında bulduğumuz gol takıma daha büyük moral sağladı. Deplasmanda galip geldiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
Anahtar Kelimeler:
Akhisarspor Fatih Karagümrük Maçın ardından

En Çok Okunan Yerel Haberler

13 farklı dilde şarkılar Maltepe‘de söylendi

13 farklı dilde şarkılar Maltepe‘de söylendi

600 TL’lik alış veriş ile 200 bin TL değerinde aracın sahibi oldu

600 TL’lik alış veriş ile 200 bin TL değerinde aracın sahibi oldu

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi

Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi

Diyarbakır takımları için kritik pazar

Diyarbakır takımları için kritik pazar

Beşiktaş-Trabzonspor

Beşiktaş-Trabzonspor

Manisa Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:46
Öğle
13:29
İkindi
16:32
Akşam
19:01
Yatsı
20:18

İlginizi Çekebilir

Manisa FK’da tek hedef galibiyet

Manisa FK’da tek hedef galibiyet

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Gol düellosunu Salihli kazandı

Gol düellosunu Salihli kazandı

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.