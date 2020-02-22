Maçın ardından

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Akhisarspor’un teknik direktörü Yılmaz Vural, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Vural, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, müsabakada iyi mücadele sergilediklerini vurgulayarak "Çok canımız yandı, bu emeğin karşılığı bu olmamalıydı." diye konuştu.

Çok büyük şanssızlık yaşadıklarını aktaran Vural, şunları kaydetti:

"12 net pozisyonumuz var. Rakibin pozisyonu yok, 2-0 mağlubuz. Yüzde 70 top bizde kalmış, 26 şut atmışız, 13 korner kullanmışız ve rakibin korneri yok. Kabullenmek zorundayız. Oyuncuları tebrik ettim, 'siz böyle oynayın bu taraftar sizi başında taşır' dedim. Önümüzde 11 maç var. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Maçla ilgili çok pozitif şeyler gördüm. Uzatma dahil takım 2-0'a rağmen büyük bir gayret ortaya koydu ama olmadı. Taraftarlara güzel bir futbol ziyafeti verdik, inşallah bundan sonraki maçlarda galibiyetle taçlandırırız."

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