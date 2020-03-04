Maçın ardından

Trabzon Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Özsoy, "Birinci dakikadan itibaren çok iyi ağırlandık. Bir büyük teşekkür de sayın hocamıza. Mağlup olduk, Fenerbahçe mağlubiyetten hiçbir zaman memnun değildir. Fakat bir veda gecesinde Ersun hocamıza teşekkür etmek istiyoruz. Hafta arası eleştirildik. Yaptığımız teşekkür açıklamasıyla görevden aldığımız halde, görevi bıraktığı halde maça çıkması konusunda. Her zaman söylemişizdir biz inandığımızı yapan, ezberleri bozan, kalıpların dışına çıkan, gerekenler neyse, neye inanıyorsak onu yapan bir yönetimiz." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'ın son dakikaya kadar Fenerbahçe'nin menfaatleri için mücadele verdiğini aktaran Özsoy, şunları kaydetti:

"Kendisi Antalya'da son maçta locadan Fenerbahçe'ye veda etmemeliydi. Yollarımız ayrılsa bile kalplerimizin bir olduğunu her yerde söylemiştik. Bize zor dönemde gelmişti. Zor dönemde bizimle birlikte kaldı. Sonra anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu süreçte en başından beri olan birisi olarak söylüyorum ne anlaşma sırasında ne bu süreç içerisinde bir kere bile parayı gündeme getirmemiştir. Rakamları biz tespit etmişizdir. Dönem dönem gecikmeler olmuştur. Bir defa daha söylemek isteriz ki Ali başkanımız ve yönetim kurulu olarak kendisinden bu konuda hiçbir zaman bir istek, taleple karşılaşmadık. Yolu açık olsun. Bundan sonra yolumuz bir. Özel hayatında, kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

Maçın skorunun çok daha farklı olabileceğini dile getiren Özsoy, "Çok daha net pozisyona sahiptik ama 2-2 de bitebilirdi, 3-2 de mağlup olabilirdik. 3-2 öne de geçebilirdik. Başarılı olamadığımız ama sonuna kadar takipte olacağımız ligde Türkiye Kupası'nı alarak teselli bulmalıyız diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan mağlubiyet ama 21 Nisan açısından kısmen umut verici bir sonuç oldu." yorumunu yaptı.