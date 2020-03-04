Maçın ardından

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, yarım saat 10 kişi mücadele eden rakiplerine 1-0 yenilmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan "Antalya derbisi"nin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ikinci yarı rakibe pozisyon vermediklerini, ancak duran top organizasyonu sonrası son dakika golüyle sahadan yenik ayrıldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Oyunu çevirebilir miydik, avantajlı skor elde edebilir miydik? Bunu yapabilecek beceriye sahiptik ama ortaya koyamadık. Son dakikada yediğimiz gol, iki stoperin arasından çıkıp Fernandes'in vurması, maçtaki bizim açımızdan en olumsuz durumdu. Kupa maçının ikinci ayağına kadar ligdeki konumumuzu rahatlatıp o maçı orada kazanıp finale kalmak istiyoruz. İki ayaklı maçlarda 1-0 kaybetmek dezavantaj gibi gözükse de mücadelemiz sürecek."

- Bulut: "Adımızı finale yazdırmayı umuyorum"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir maç olacağını tahmin ettiklerini ve mücadelenin o şekilde geçtiğini dile getirdi.

"İkinci yarı yarım saat 10 kişi oynadık ama istediğimiz sonucu elde ettik." diyen Bulut, şunları kaydetti:

"Amacımız bu doğrultudaydı. Gol atabilirsek bizim için çok iyi olacaktı. Golün 10 kişiyken gelmesinden dolayı çok mutluyum. İyi mücadele gösterdiler. Hiçbir zaman bırakmadılar. İstediğimiz güzel bir sonuç oldu. Önümüzde bir 90 dakika daha var. O maçta da galip gelerek adımızı finale yazdırmayı umuyorum."

