Süper Lig'in 26. haftasında evinde Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep FK karşısına 3 puan almak için çıktıklarını belirtti.

Bunu başardıkları için mutlu olduklarını dile getiren Bulut, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çünkü rakip 5-3-2 sistemiyle oynadığından dolayı biz de sistemi değiştirdik, 4-3-3 olarak başladık. Takım istediğim doğrultuda gitmedi. Maçın başında ilk 15-20 dakika iyi performans gösteremedik. Ondan sonra sistemi değiştirdik. Yine normal 4-2-3-1'e döndük. Orada daha iyi oynamaya başladık. İlk yarının sonlarına kadar yakaladığımız pozisyonlar ve attığımız gol de var. Ama maçın geneline baktığımızda futbol açısından çok tempolu, iyi bir maç olduğunu söyleyemem. İniş çıkışlar vardı." şeklinde konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tribünlerin boş olmasını değerlendiren Bulut, "Tabii taraftarımız olsaydı burada bambaşka olabilirdi. Taraftarımız bize güç katıyor, arkamızda en büyük destekçi oluyor. Takımı biraz daha ileriye itekleyebilirdi. Ama biliyorsunuz bu koronavirüs olayından dolayı, sağlık hayatımızdaki en önemli şey. İlk sağlık, ondan sonra iş. Ondan sonraki süreçte ligimiz nasıl seyredecek, ne olacak bitecek, federasyon yetkilileri açıklayacaktır." ifadelerini kullandı.