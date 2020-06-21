Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yenen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yardımcı antrenörü Hasan Özer, kendileri için hayati önem taşıyan maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Özer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün çok önemli bir karşılaşma oynadıklarını ifade etti.

Ligin 15. haftasında Beşiktaş ile yaptıkları maçtan sonra galibiyet alamadıklarını ve söz konusu mücadelenin ardından sadece 2 puan toplayabildiklerini aktaran Özer, "Çok kötü günler geçiriyorduk. Bu kader maçında oyuncularımız gerçekten bir kader birliği yaptı, karakter ortaya koydu ve sahaya yansıttı. Galip gelmek için de ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Öncelikle oyuncularımızı kutlamak istiyorum. Mükemmel bir oyun sergilediler." diye konuştu.

Rakiplerinin beraberliği yakalamasına rağmen oyundan kopmadıklarını dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Attığımız ikinci gol, bu inancın göstergesiydi. O yüzden tüm futbolcularımızı tek tek yürekten kutluyoruz. Kırmızı kartla hocamız atıldı. Öyle bir penaltı çalındı ki bence hakemin VAR'a gitmesi gerekirdi. Geçen hafta Kasımpaşa maçında 92. dakikada Umut Bulut'un boş kaleye göndermek istediği topu rakibin eliyle kesmesine hiç bakılmadı ama biz kulüp olarak hiçbir zaman bundan önce verilmeyen penaltılara hiç ağzımızı açmadık. Bunun ağır bir karar olduğunu düşünerek hocamız itiraz etti. Ondan dolayı dördüncü hakemle yaşanan bir olaydan sonra hocamız kırmızı kartla dışarı atıldı. Hikmet hocamız sadece yapılan haksızlığa, adaletsizliğe ses çıkarmak istedi. Bizim için zor, kazanmamız gereken, önemli ve hayati bir maçtı. Bu maçı kaybetseydik ciddi sıkıntı yaşayabilirdik ama çok şükür oyuncularımızın gayreti, karakteri, mücadelesi galip gelmemizi sağladı, o yüzden çok mutluyuz. Tekrar oyuncularımızı yürekten kutluyorum."