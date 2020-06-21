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Maçın ardından

MALATYA HABERLERİ  | 21.06.2020 00:02 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Hasar Özer: "Bizim için zor, kazanmamız gereken, önemli ve hayati bir maçtı. Bu maçı kaybetseydik ciddi sıkıntı yaşayabilirdik ama çok şükür oyuncularımızın gayreti, karakteri, mücadelesi galip gelmemizi sağladı, o yüzden çok mutluyuz" - Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: "Buradan en azından 1 puanla İzmir'e dönmek istiyorduk. Bunu yapamadığımız için çok üzgünüz"

Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yenen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yardımcı antrenörü Hasan Özer, kendileri için hayati önem taşıyan maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Özer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün çok önemli bir karşılaşma oynadıklarını ifade etti.

Ligin 15. haftasında Beşiktaş ile yaptıkları maçtan sonra galibiyet alamadıklarını ve söz konusu mücadelenin ardından sadece 2 puan toplayabildiklerini aktaran Özer, "Çok kötü günler geçiriyorduk. Bu kader maçında oyuncularımız gerçekten bir kader birliği yaptı, karakter ortaya koydu ve sahaya yansıttı. Galip gelmek için de ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Öncelikle oyuncularımızı kutlamak istiyorum. Mükemmel bir oyun sergilediler." diye konuştu.

Rakiplerinin beraberliği yakalamasına rağmen oyundan kopmadıklarını dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Attığımız ikinci gol, bu inancın göstergesiydi. O yüzden tüm futbolcularımızı tek tek yürekten kutluyoruz. Kırmızı kartla hocamız atıldı. Öyle bir penaltı çalındı ki bence hakemin VAR'a gitmesi gerekirdi. Geçen hafta Kasımpaşa maçında 92. dakikada Umut Bulut'un boş kaleye göndermek istediği topu rakibin eliyle kesmesine hiç bakılmadı ama biz kulüp olarak hiçbir zaman bundan önce verilmeyen penaltılara hiç ağzımızı açmadık. Bunun ağır bir karar olduğunu düşünerek hocamız itiraz etti. Ondan dolayı dördüncü hakemle yaşanan bir olaydan sonra hocamız kırmızı kartla dışarı atıldı. Hikmet hocamız sadece yapılan haksızlığa, adaletsizliğe ses çıkarmak istedi. Bizim için zor, kazanmamız gereken, önemli ve hayati bir maçtı. Bu maçı kaybetseydik ciddi sıkıntı yaşayabilirdik ama çok şükür oyuncularımızın gayreti, karakteri, mücadelesi galip gelmemizi sağladı, o yüzden çok mutluyuz. Tekrar oyuncularımızı yürekten kutluyorum."

- Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, zor bir maç oynadıklarını ifade etti.

Rakiplerinin puana ihtiyacı olduğunu ve bunu bilerek oynadıklarını anlatan Parlatan, şunları söyledi:

"Maçta dengeli bir görüntü çizdik. Çok kaliteli bir maç değildi ama dengeyi kurmuşken, ilk devrede biraz üstünlük sağlamış gibi olurken net bir pozisyonumuzu değerlendiremedik. 40'ıncı dakikada bir dikkatsizlik yüzünden 1-0 geri düştük. İkinci devre büyük bir çabamız oldu, oyunu dengeledik, üstünlük kurduk, pozisyonlar bulmaya çalıştık. Üzüldüğümüz taraf, skoru dengelemişken bizim gibi bir takımın hemen peşinden böyle basit bir golü kalesinde görmesi ve yenik duruma düşmesi. Kötü bir gol yedik. Çok kolay pozisyona girilmiyor, her takım iyi defans yapıyor, iyi mücadele ediyor. Onun için bizim böyle bir skoru (1-1) yakaladıktan sonra elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Çok üzgünüz, buradan en azından 1 puanla İzmir'e dönmek istiyorduk. Bunu yapamadığımız için çok üzgünüz. İlerleyen haftalarda bunun telafisini yapacağız."

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