Maçın ardından

"15 günde 4 maç oynuyoruz. Pazar günü şampiyonluk adayı Hatayspor ile karşılacağız. Bir aksilik olmazsa Hatayspor bu sene şampiyon olacak gibi duruyor. Fatih Karagümrük ile sahamızda Akhisarspor ile de deplasmanda oynayacağız. Bu iki takımı daha önce yenmiştik. Onları yenmemiz durumunda play-off etabına kalacağımıza inanıyorduk. O umutla yola çıktık. Hala o umudumuz devam ediyor."

Oyuncuların maça gerek fiziksel gerekse de psikolojik olarak çok iyi hazırlandıklarına dikkati çeken Özbalta, şunları kaydetti:

Özbalta, ligde 18 Temmuz'da Akhisarspor ile oynayacakları son maça kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Henüz ilk senemiz. Bu işi başaramadığımız takdirde de oyuncularımın alnından öperim. Sıkıntı yok. Ancak elimizde böyle bir fırsat var. Son düdük çalıncaya kadar bu şansı kovalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Mutlu: "Önümüzdeki senenin yatırımını yapıyoruz"

Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Keçiörengücü'nü tebrik ederek, gelecek sezon için çalıştıklarını söyledi.

Ligde bir iddialarının kalmadığını anlatan Mutlu, "Bugün 2-1 kaybettik. Ligde ne yukarıda ne de aşağıda iddialı bir durumumuz olmadığı için, önümüzdeki senenin yatırımını yapıyoruz. Genç oyuncularımıza daha fazla süre vererek onları kazanmaya çalışıyoruz. Uzatmaların 4. dakikasında yediğimiz gol sonucu kaybettik. Yediğimiz son saniye golü moralimizi bozdu ama iyi mücadele ettik. Önemli olan çocuklardan alacağımız verimdi." şeklinde görüş belirtti.

