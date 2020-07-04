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Maçın ardından

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.07.2020 23:47 | Son Güncelleme

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: - "İlk devreyle ikinci devre arasında iki farklı Göztepe vardı sahada"

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, maçın iki devresinde iki farklı Göztepe olduğunu belirtti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Parlatan, galibiyetten dolayı Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Maç boyunca birçok pozisyon bulduklarını ama değerlendiremediklerini belirten Parlatan, "Sanırım Göztepe adına 2 tane çok farklı devre oynadık. İlk devreyle ikinci devre arasında iki farklı Göztepe vardı sahada. İlk yarı planlarımızı uygulayamadık üstüne de 45+2. dakikada eşi benzeri olmayan bir gol yedik." ifadelerini kullandı.

Gol bulduktan sonra pozisyona girme anlamında iyi işler yaptıklarını vurgulayan Parlatan, şunları kaydetti:

"Çok pozisyona girdik ama şansımızı kıramadık. Bunlardan birini gol yapabilseydik buradan 1 puan alacağımıza kesin gözüyle bakabilirdim. Bunu beceremedik, üzgünüz. 4 haftadır kazanamıyoruz. Çarşamba günü Ankaragücü maçımız var. Son 35 dakikadaki oyunu sahaya yansıtabilirsek özlenen galibiyeti elde edeceğimizi düşünüyoruz."

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