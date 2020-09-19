İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, yenilmezlik serisine devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuna, "Takımımla gurur duyuyorum. Oyuncularımın disiplini, çalışması, özel yaşamlarındaki değerlerine sahip çıkışları önemli. Yenilmezlik serisine devam ettiğimiz için mutluyum." ifadelerini kullandı

İlk yarıda topu Beşiktaş'a verip oyunu kendilerinin kontrol ettiğini söyleyen Tuna, "Biraz fazla izin verdik Beşiktaş'ın topa sahip olmasına. Topa sahip olunca savunma ile orta alan arasındaki kullanabileceğimiz alanlar vardı. İkinci yarıda oyunu kontrol eden taraftık. Oyuna giren oyuncularla özelliğimizi ortaya koyduk ama maalesef 40 metrelik bir uzun top sonrası hatalı gol yedik." diye konuştu.

Oyuna sonradan giren ve beraberlik golünü atan Gökdeniz Bayrakdar ile ilgili de konuşan Tuna, "Gökdeniz'i Kocaelispor'dan aldık. Karakterli, yetenekli, inandığımız bir oyuncu. Henüz 18 yaşında. Antalyaspor'a, milli takıma katkı yapacağına inanıyoruz. Karakterini bozacağına inanmıyoruz. Doğru yolda ilerleyecek." ifadelerini kullandı.