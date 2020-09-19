YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.09.2020 22:17 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: - "Yenilmezlik serisine devam ettiğimiz için mutluyum"

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, yenilmezlik serisine devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuna, "Takımımla gurur duyuyorum. Oyuncularımın disiplini, çalışması, özel yaşamlarındaki değerlerine sahip çıkışları önemli. Yenilmezlik serisine devam ettiğimiz için mutluyum." ifadelerini kullandı

İlk yarıda topu Beşiktaş'a verip oyunu kendilerinin kontrol ettiğini söyleyen Tuna, "Biraz fazla izin verdik Beşiktaş'ın topa sahip olmasına. Topa sahip olunca savunma ile orta alan arasındaki kullanabileceğimiz alanlar vardı. İkinci yarıda oyunu kontrol eden taraftık. Oyuna giren oyuncularla özelliğimizi ortaya koyduk ama maalesef 40 metrelik bir uzun top sonrası hatalı gol yedik." diye konuştu.

Oyuna sonradan giren ve beraberlik golünü atan Gökdeniz Bayrakdar ile ilgili de konuşan Tuna, "Gökdeniz'i Kocaelispor'dan aldık. Karakterli, yetenekli, inandığımız bir oyuncu. Henüz 18 yaşında. Antalyaspor'a, milli takıma katkı yapacağına inanıyoruz. Karakterini bozacağına inanmıyoruz. Doğru yolda ilerleyecek." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'un maçtan önce yaşadığı test sorunlarına da açıklık getiren Tuna, şunları aktardı:

"Maçtan önceki süreçle ilgili çok soru geldi. Dün sabah olağan bir testimiz vardı. Perşembe antrenman öncesinde testimizi olduk. Sonrasında sonuçlar çıktığında olağandışı, görülmemiş bazı bilgiler aldık. Numunelerle ilgili söylentiler çıkmaya başladı. Takımımızda hiç pozitif vaka yoktu. O dönemde de yansıdığı gibi, pozitif görülen şüpheli testlerden kaynaklanan sonuçlar çıkmıştı. Sonraki süreci kulübümüz iyi yönetti. Federasyonun sayfalarına girmesi gereken bilgileri beklettik. Sağlık kurulumuz laboratuvarla görüştü. Federasyona akredite olan hastane, laboratuvarlarda bu testler yapılıyor. Bugüne kadar 20 tane test yaptık. Hiçbirinde buraya gelen ekibin birinde bile pozitif çıkmamıştı, inşallah da bundan sonra da çıkmaz. Pandemi sürecinde bütün kurallara uyarak tesisimizi izole ederek günlük yaşantımızı sürdürüyoruz. Sonrasında bu testler için tekrar il sağlık müdürlüğüyle, laboratuvarla, görüştük tekrar test yapılmasıyla ilgili. Süleyman Demirel Üniversitesinin hastanesine de aynı numuneler verilmesine karşın negatif çıktı. Sonrasında alınan numunelerin de hiçbirinde pozitif vaka çıkmadı. Bugün Beşiktaş'ın da bir açıklaması vardı. Bu hassas dönemi iyi yönettik ama sanki takımımızda pozitif vaka varmış gibi bir algı oldu. Ekibimizde bir tane bile pozitif vaka yoktu ve çıkmadı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken... Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken...
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’un son transferi İlhan Parlak: "Çok mutluyum"
Kayserispor’un son transferi İlhan Parlak: "Çok mutluyum"
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Tüfenkci: “Kimse milletin karşısında duramaz”
Tüfenkci: “Kimse milletin karşısında duramaz”
Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Köylüler seferber oldu, ormanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Köylüler seferber oldu, ormanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Adana'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Adana'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:42
Öğle
13:03
İkindi
16:30
Akşam
19:14
Yatsı
20:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde anlamlı dalış
Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde anlamlı dalış
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşku ile başladı
Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşku ile başladı
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.