YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.09.2020 22:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: "Hücumda daha etkili olmamız lazım. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor" - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Önemli bir puan aldık"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta hücumda istediklerini yapamadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Bulut, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Atakaş Hatayspor, ilk lig maçında savunmaya ağırlık vermişti. Çalışmalarımızı buna göre yaptık. Ancak sahada uygulayamadık. Sadece bir puan alabildik. Hücumda daha etkili olmamız lazım. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün bunu gerçekleştiremedik." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, Galatasaray ile 27 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacakları derbiyle ilgili bir soruya, "Derbiler her zaman farklı oynanıyor. Herkes daha farklı motive oluyor. Çalışmalarımızı ona göre yapacağız. Hafta sonu hep birlikte göreceğiz." cevabını verdi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise Fenerbahçe karşısında aldıkları bir puanın önemli olduğunu aktardı.

Güçlü bir takımla oynadıklarını dile getiren Erdoğan, "Önemli bir puan aldık. Çok iyi savunduk. Savaşan bir oyuncu grubumuz vardı. Ancak ofansif anlamda eksiklerimiz var. Üçüncü bölgede topu fazla tutamadık. 10 kişi kalana kadar pozisyon vermedik. 9 kişi kalınca rakip takım karambolden pozisyon buldu." diye konuştu.

Ömer Erdoğan, 73. dakikada Ribeiro ve 81. dakikada Sackey'in kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili, "Pozisyonları izleme fırsatı bulmadım. Analizi yapacağız. Oyuncuların hataları varsa uyaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
En Çok Okunan Yerel Haberler
İlk teneffüste 60 bin öğrencinin meyvesi Büyükşehir’den
İlk teneffüste 60 bin öğrencinin meyvesi Büyükşehir’den
Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti
Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti
Manisa’da 30 araç helikopterli denetimden kaçamadı
Manisa’da 30 araç helikopterli denetimden kaçamadı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
Ören narenciyesini kurtaracak mücadele
Ören narenciyesini kurtaracak mücadele
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:44
Öğle
13:02
İkindi
16:28
Akşam
19:11
Yatsı
20:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ustasından aşure tarifi
Ustasından aşure tarifi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
MİT İstanbul Bölge Başkanı Demir, adliyeden ayrıldı
MİT İstanbul Bölge Başkanı Demir, adliyeden ayrıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.