Maçın ardından

Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum." dedi.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, maçın genelinde daha fazla topa sahip olan, hücumu düşünen, zaman zaman 3. bölgede baskı yapan ve rakibini oyuna sokmayan bir Hatayspor olduğunu söyledi.

Oyuncularına gösterdikleri performans dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Oyuncularım sahada çok büyük bir mücadele gösterdi. Çok karakterli oyuncular. Oyuncularımla çalışmaktan çok büyük bir keyif ve gurur duyuyorum. İnşallah bunun devamını getiririz. Tabii yenince her şey güzel oluyor. Şimdi bunun mutluluğunu yaşayacağız. Yarından itibaren de Alanyaspor maçının hazırlıklarını yapacağız. İnşallah hem gol yememe serisi hem de puanlar devam eder, rahat bir şekilde ligi iyi bir yerde bitiririz."