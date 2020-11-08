Maçın ardından

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldıkları maçta son 5 dakikadaki oyunlarıyla puan kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, geçen sezon bu statta Süper Lig'e çıktıklarını hatırlatarak, "Bu saha bizim için uğurludur. Buraya puan veya puanlar almak için gelmiştik. Son 5 dakikaya kadar oyunu istediğimiz gibi tuttuk. Onlara verilen penaltının aynısı bize oldu ama hakem vermedi." diye konuştu.

Maçın 90. dakikasında yedikleri golden önce oyuncu değişikliği istediklerini ancak dördüncü hakemin yavaş davranması nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini kaydeden Canel, "Oyun durmuştu ve dördüncü hakem değişiklik tabelasını hazırlayamadı. O kadar ikaz etmemize rağmen. Sırtını da sahaya dönünce orta hakemi uyaramadı. Yüzünü dönse orta hakemi uyarıp oyunun başlamasına engel olabilirdi. Değişiklik yapamadan oyun başladı ve karambolden golü yedik." ifadelerini kullandı.

