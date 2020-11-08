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Maçın ardından

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.11.2020 19:17 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Antrenörü Ömer Faruk Mahir: "Milli maç arasında en iyi şekilde eksikliklerimizi giderip, güzel bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum" - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra işimiz kolaylaştı. Golü bulduk. Golden sonra maçın skorunu daha net bir şekilde bitirebilirdik"

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Hes Kablo Kayserispor'un antrenörü Ömer Faruk Mahir, "Milli maç arasında en iyi şekilde eksikliklerimizi giderip, güzel bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

Mahir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kendi evlerinde kazanmak istediklerini, karşılaşmaya çok da iyi hazırlandıklarını söyledi.

Sahada sayısal eksiklik oluştuğu zaman tüm planlarının boşa gittiğini belirten Mahir, "İzleyenlerin de takdir edeceği gibi oyuncularım yüzde 100'leri ile oynadı. Her şeylerini sahaya koydular. Milli maç arasında en iyi şekilde eksikliklerimizi giderip, güzel bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

- Atakaş Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşmadan önce zor bir maç olacağını düşündüklerini, Kayserispor'un şu anda bulunduğu durum nedeniyle bu mücadeleyi çıkış maçı olarak gördüğünü bildiklerini ifade etti.

Maça iyi hazırlandıklarını ve rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirten Erdoğan, özellikle çok çabuk hücum ederek pozisyona girdiklerini anlattı.

Rakiplerinin 10 kişi kalmadan önce iki takımın da çok net pozisyonlar yakaladığını, kendilerinin önemli bir fırsatı harcadığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rakibimizin de pozisyonları vardı. Açıkçası ortada bir maçtı. Beklediğimiz gibi gidiyordu. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra işimiz kolaylaştı. Golü bulduk. Golden sonra maçın skorunu daha net bir şekilde bitirebilirdik. İkinci golü bulamadığımızdan maç da ister istemez son dakikaya kadar bizim için stresli geçti. Çok net pozisyonlara girdik. Bazı arkadaşlarımız daha net, daha rahat olan arkadaşını tercih etseydi pozisyonları sonlandırmamız daha kolay olacaktı. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Şimdi bir milli takım arası var. İnşallah yarın hemen çalışmalara devam edeceğiz. Milli takım arasında eksikliklerimizi tamamlayıp içeride oynayacağımız Çaykur Rizespor maçında bu serimizi devam ettirmek istiyoruz."

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Kocasinan
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Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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