Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Gelişen takım var. Yol uzun, bunlar olacak. Önemli olan oyunun felsefesini her seferinde daha iyi hale getirebilmek ve geliştirebilmektir." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun özellikle ilk 15 dakikasında bütün organizasyonları, pas açılarını doğru yaparak topa fazla sahip olarak oynadıklarını, sonrasında ilk yarı bitine kadar baskı yemedikleri halde çok öne doğru direkt toplar attıklarını belirtti.

Fizik kapasitesi yüksek bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"İlk yarı sonunda Ekuban'ın içeriyi kapatması ve bundan yakaladığımız geçişle içeriye 1-0 önde girdik. Savunma anlamında doğru durduk, topa sahip olmada bir bölümde çok iyi işler yaptık. Üretmede daha azdık. İkinci yarı 46. dakikada Abdülkadir Ömür ile belki ikinci golü bulabilirdik. 72. dakikada Ekuban ile de ikiyi bulabilirdik. O bölüme kadar da sahada son derece sağlıklı duran iyi hissettiren bir takım vardı. Klasik kenar ve yapılan ortada ilk vuruş kötü ardından top gol atan oyuncunun önünde kaldı. Kalecimiz bir top kurtarmadan yediğimiz gol oldu. Belki bir hamle daha yapabilirdik, kazanabilirdik ama olmadı."