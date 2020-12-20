Maçın ardından

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Yukatel Denizlispor'da kulüp başkanı Ali Çetin, "Gerçek Denizlispor aslında daha iyi yerlerde olacak ve bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Çetin, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu galibiyete gerçekten çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Sakat oyuncularının çok olduğunu belirten Çetin, şöyle devam etti:

"Sakatlıklar bir türlü peşimizi bırakmadı. Yenememede, gol atamamada zaman zaman oyuncuların ve bizlerin üzerinde bir etkisi oluyordu. Gerçek Denizlispor aslında daha iyi yerlerde olacak ve bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kalecimiz Costel Pantilimon sakatlandı. Allah bin kere razı olsun, kalecimiz Cenk de iyi bir performans sergiledi. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu şehrin çok ihtiyacı vardı. Biz de mutlu olmayı özlemişiz. Yeni teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak'ı da kutluyorum. Bu hafta iki maçımız var, onlardan da puan ya da puanlar alırsak, yönümüzü yukarı döndürmüş olacağız. Hak ettiğimiz yere gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."