Maçın ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Yukarıya doğru kafasını kaldıran Trabzonspor. Eksikler var mı, evet çok eksiğimiz var. Hem oyun hem de oyuncu olarak. Bunların üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Avcı, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerini hem geçen sezonki şampiyonluğundan hem de bu sezon lige yaptığı giriş, oynadığı oyun ve aldığı sonuçlardan dolayı tebrik ettiğini belirtti.

Hatayspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan 7'nci gün, 3'üncü maç. Bunun biri 120 dakika. 13-14 oyuncu üzerinden oynadık. Belki oyun kalitesi olmadı ama hayat hepimize birtakım deneyimler kazandırıyor. Belki oyun tatmin etmiyor ama pragmatik olarak sonuç almanız gereken bir durumu gerçekleştirmeye çalıştık bugün ve bunun karşılığını aldık. 6 maç, 4 galibiyet. Yukarıya doğru kafasını kaldıran Trabzonspor. Eksikler var mı, evet çok eksiğimiz var. Hem oyun hem de oyuncu olarak. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Mevcutla da sonuç almaya çalışıyoruz. Hafta sonu da yoğun bir maç trafiğimiz var. Bu 4 günü en sağlıklı biçimde dinlenerek geçirip hafta sonundaki maça hazırlanacağız. Rakibimizi tebrik ediyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum."