İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig 8. hafta erteleme maçında konuk ettiği Altay'a 1-0 yenilen Tuzlaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, mağlup olmalarına rağmen kendi gözünde oyuncularının galip olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, Altay'ı çok iyi analiz ettiklerini belirtti.

Maç öncesi analizlerini oyuncularının çok iyi uyguladığını ve şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarını anlatan Taşkın, şunları kaydetti:

"Rakibimize pozisyon vermedik. Oynadığımız oyunun, vermiş olduğumuz mücadelenin karşılığını alamadık. Bugün biz mağlup olduk ama gönlümde çocuklar galipti. Gereken tüm mücadeleyi verdiler. Soyunma odasında onları tebrik ettim, 'Alınlarınızdan öpüyorum.' dedim. Önümüzde sadece Giresunspor maçı kaldı. O maçtan da puan ya da puanlar alarak ilk yarıyı tamamlamak istiyoruz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Şu ana kadar 30 puan topladık, bütün maçları hak ettik. Şansa maç hiç kazanamadık. İnşallah biz de iyi değilken maç kazanabiliriz."

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