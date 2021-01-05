Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Son paslarımızda biraz daha dikkatli olabilseydik buradan galibiyetle rahatlıkla gidebilirdik." dedi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın da şiddetle puana ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Malatya'dan puan veya puanlarla dönmenin hesabını yaptıklarını anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Geçen hafta iyi oynadığımız maçta son dakika şansız 1 gol yedik ve maç berabere bitti. Biz buraya puan veya puanlar için geldik. Takımım gerçekten ilk yarı çok iyi oynadı, çok güzel pozisyonlar yakaladı, onları değerlendiremedik. Eğer onları değerlendirebilseydik, son paslarımızda biraz daha dikkatli olabilseydik buradan galibiyetle rahatlıkla gidebilirdik. İkinci yarı Malatyaspor bütün riski denedi, 4 forvetle oynamaya başladı. Hava topları açısından çok üstün oyuncuları vardı. Pozisyonlardan bir tanesini değerlendirdiler. İkinci yarıda onlar üstümüze geldiğinde biz kontra ataklarla güzel pozisyonlar bulduk ama maalesef onları değerlendiremedik."