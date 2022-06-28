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  4. Maçın hakemi 35 dakika uzatma verdi! Karşılaşmanın skoru ise hiç beklenildiği gibi değil...

Maçın hakemi 35 dakika uzatma verdi! Karşılaşmanın skoru ise hiç beklenildiği gibi değil...

28.06.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya Ligi'nde sahalarda daha önce görmediğimiz bir olay yaşandı. Katsina United ile Remo Stars arasında oynanan mücadelede maçın hakemi tam 35 dakika uzatma verdi. Bu olayı duyan herkes maçın bol gollü geçtiğini düşündü ama skor beklenildiği gibi çıkmadı. 35 dakikalık uzatmada yalnızca 2 gol çıktı ve maç 3-2 sonuçlandı. Sosyal medyada bu maçın duyulmasının ardından herkes ''şike'' iddiasını gündeme getirdi.

Maçın hakemi 35 dakika uzatma verdi! Karşılaşmanın skoru ise hiç beklenildiği gibi değil...

Futbol sahalarında daha önce görülmemiş ve muhtemelen görülmeyecek bir olay meydana geldi. Nijerya Ligi'nde oynanan müsabakada maçın hakemi çok ilginç bir karara imza atarak dünya gündemine oturmayı başardı.

35 DAKİKA UZATMA VERDİ

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Katsina United ile Remo Stars arasında oynanan mücadelede maçın hakemi 35 dakika uzatma verdi. Oyuncular bu karar sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. İlk önce tabelanın yanlış kalktığını veya bozulduğu düşünen iki takımın idarecileri sonradan uzatmanın gerçek olduğunu anladı. Futbolcular uzatma devresinin sonlarına doğru iyiden iyiye yorulunca maç tamamen koptu. 90+34'te gelen golle galibiyete ulaşan ev sahibi ekip maçtan 3-2 üstünlükle ayrıldı.


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