Maçın hakemi 35 dakika uzatma verdi! Karşılaşmanın skoru ise hiç beklenildiği gibi değil...

Futbol sahalarında daha önce görülmemiş ve muhtemelen görülmeyecek bir olay meydana geldi. Nijerya Ligi'nde oynanan müsabakada maçın hakemi çok ilginç bir karara imza atarak dünya gündemine oturmayı başardı.

35 DAKİKA UZATMA VERDİ

Katsina United ile Remo Stars arasında oynanan mücadelede maçın hakemi 35 dakika uzatma verdi. Oyuncular bu karar sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. İlk önce tabelanın yanlış kalktığını veya bozulduğu düşünen iki takımın idarecileri sonradan uzatmanın gerçek olduğunu anladı. Futbolcular uzatma devresinin sonlarına doğru iyiden iyiye yorulunca maç tamamen koptu. 90+34'te gelen golle galibiyete ulaşan ev sahibi ekip maçtan 3-2 üstünlükle ayrıldı.



