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Maçın hakemi karşılaşmaya damga vurdu! Elazığsporlu taraftarlar çıldırdı...

23.02.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 3. Lig 1. Grup 23. hafta maçında Elazığspor ile Başkent Gözgözler Akademi FK karşılaştı. Maç 0-0'lık skorla sonuçlandı. Karşılaşmaya maçın hakemi Metin Ateş damga vurdu. Elazığspor lehine hiç karar vermediği iddia edilen hakemin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

TFF 3. Lig'de ilginç bir karşılaşma oynandı. Elazığspor ile Başkent Gözgözler Akademi FK karşılaşması sosyal medyada gündem oldu. Kümede kalma savaşı veren iki ekip başa baş bir mücadele ortaya koydu. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erse de maçın hakemi Metin Ateş tartışma konusu oldu.

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

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Maçın hakemi Metin Ateş, Elazığsporlu taraftarları adeta çileden çıkarttı. Net pozisyonlara doğru karar vermediği iddia edilen hakeme sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Sadece Elazığsporlu taraftarların değil tüm futbol sevenlerin de izlerken hayrete düştüğü pozisyonlar çok tartışıldı.

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