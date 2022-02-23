Maçın hakemi karşılaşmaya damga vurdu! Elazığsporlu taraftarlar çıldırdı...

TFF 3. Lig'de ilginç bir karşılaşma oynandı. Elazığspor ile Başkent Gözgözler Akademi FK karşılaşması sosyal medyada gündem oldu. Kümede kalma savaşı veren iki ekip başa baş bir mücadele ortaya koydu. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erse de maçın hakemi Metin Ateş tartışma konusu oldu.

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Maçın hakemi Metin Ateş, Elazığsporlu taraftarları adeta çileden çıkarttı. Net pozisyonlara doğru karar vermediği iddia edilen hakeme sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Sadece Elazığsporlu taraftarların değil tüm futbol sevenlerin de izlerken hayrete düştüğü pozisyonlar çok tartışıldı.

