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  4. Maçın önüne geçen pozisyon! Jayden Oosterwolde yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi! Mourinho çılgına döndü

Maçın önüne geçen pozisyon! Jayden Oosterwolde yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi! Mourinho çılgına döndü

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.08.2024 22:53
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Trendyol Süper Lig'in 2.hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma sarı - lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken 18. dakikada yaşanan pozisyon karşılaşmaya damga vurdu.

Maçın önüne geçen pozisyon! Jayden Oosterwolde yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi! Mourinho çılgına döndü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Rizespor'la kozlarını paylaştı.

Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısından ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

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Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
0 - 5
Fenerbahçe Fenerbahçe

OOSTERWOLDE YERDE KALDI, OYUN DEVAM ETTİ

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Karşılaşmada dakikalar 18'i gösterdiğinde Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Rizesporlu futbolcu Ibrahim Olawoyin ile girdiği mücadelede sonucu yerde kaldı.

Hollandalı oyuncu, yerde kalmasının ardından kısa çaplı bir sakatlık yaşadı.

Fenerbahçeli futbolcular pozisyonun ardından yoğun penaltı itirazında bulunurken hakem Turgut Doman, VAR'ı dinledikten sonra devam kararı verdi.

MOURINHO ÇOK KIZDI

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Hakemin bu kararı sonrası Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho yoğun itirazlarda bulundu.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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Turgut Doman fenerbahçe Jayden Oosterwolde
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