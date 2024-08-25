Maçın önüne geçen pozisyon! Jayden Oosterwolde yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi! Mourinho çılgına döndü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Rizespor'la kozlarını paylaştı.
Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısından ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Karşılaşmada dakikalar 18'i gösterdiğinde Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Rizesporlu futbolcu Ibrahim Olawoyin ile girdiği mücadelede sonucu yerde kaldı.
Hollandalı oyuncu, yerde kalmasının ardından kısa çaplı bir sakatlık yaşadı.
Fenerbahçeli futbolcular pozisyonun ardından yoğun penaltı itirazında bulunurken hakem Turgut Doman, VAR'ı dinledikten sonra devam kararı verdi.
Hakemin bu kararı sonrası Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho yoğun itirazlarda bulundu.
*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)