SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Maçlar ertelendi mi? Türkiye futbol liglerinde yapılacak maçlar ne zamana kadar ertelendi? Bakan Kasapoğlu'dan son dakika açıklaması!

Maçlar ertelendi mi? Türkiye futbol liglerinde yapılacak maçlar ne zamana kadar ertelendi? Bakan Kasapoğlu'dan son dakika açıklaması!

06.02.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maçlar ertelendi mi, sorusu bugün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamaya ilişkin bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Peki, maçlar ertelendi mi? Türkiye futbol liglerinde yapılacak maçlar ne zamana kadar ertelendi? İşte Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan son dakika açıklaması...

Maçlar ertelendi mi? Türkiye futbol liglerinde yapılacak maçlar ne zamana kadar ertelendi? Bakan Kasapoğlu'dan son dakika açıklaması!

Maçların ertelenip ertelenmediği son dakika haberinin ardından sosyal medyada yer alan paylaşımlar nedeniyle araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu maçlar dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm spor organizasyonları süresiz olarak durdurulduğunu söyledi. Türkiye futbol liglerinde maçlar deprem nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu.

MAÇLAR ERTELENDİ Mİ?

Maçlar ertelendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

MAÇLAR NE ZAMANA KADAR ERTELENDİ?

Türkiye'deki tüm spor organizasyonlarının süresiz olarak durdurulduğu aktarıldı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
24 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti!24 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti!
Uğur Dündar meydan okudu! 'Yapsınlar da görelim...'Uğur Dündar meydan okudu! 'Yapsınlar da görelim...'
Her şey Ümraniyespor maçında oldu! Buruk'u çılgına döndürmüştü... Derbide sahada yokHer şey Ümraniyespor maçında oldu! Buruk'u çılgına döndürmüştü... Derbide sahada yok
Anahtar Kelimeler:
deprem Bakan paylaşım bakan kasapoğlu yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Deprem sonrası facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Deprem sonrası facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!

''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''

''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''

Icardi'den Abdullah Avcı'ya gönderme!

Icardi'den Abdullah Avcı'ya gönderme!

Spor camiasındaki önde gelen isimlerden mesajlar...

Spor camiasındaki önde gelen isimlerden mesajlar...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.