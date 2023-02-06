Maçlar ertelendi mi? Türkiye futbol liglerinde yapılacak maçlar ne zamana kadar ertelendi? Bakan Kasapoğlu'dan son dakika açıklaması!

Maçların ertelenip ertelenmediği son dakika haberinin ardından sosyal medyada yer alan paylaşımlar nedeniyle araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu maçlar dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm spor organizasyonları süresiz olarak durdurulduğunu söyledi. Türkiye futbol liglerinde maçlar deprem nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu.

MAÇLAR ERTELENDİ Mİ?

Maçlar ertelendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

MAÇLAR NE ZAMANA KADAR ERTELENDİ?

Türkiye'deki tüm spor organizasyonlarının süresiz olarak durdurulduğu aktarıldı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

