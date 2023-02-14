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MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023? Süper Lig ne zaman açılacak? TFF'den son dakika açıklaması bekleniyor! İşte ilk maçın oynanacağı tarih!

14.02.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maçların ne zaman başlayacağı ve konuya yönelik son dakika gelişmeleri sporseverler tarafından merak konusu oldu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası ertelenen maçlara ilişkin son açıklama TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından yapılmıştı. Peki, maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig ne zaman açılacak? İşte detaylar...

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023? Süper Lig ne zaman açılacak? TFF'den son dakika açıklaması bekleniyor! İşte ilk maçın oynanacağı tarih!

Maçların ne zaman başlayacağı konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılması beklenen son dakika açıklamasına kilitlendi. Birçok kişi internette "Maçlar ne zaman başlayacak?" sorusunu araştırıyor. Bilindiği üzere Kahramanmaraş merkezli olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası, futbol liglerine de ara verilmiş ve ikinci bir açıklamaya kadar tüm organizasyonlar durdurulmuştu.

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MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Maçlar ne zaman başlayacak? Sorunun yanıtı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin erteleme kararını duyurmasının ardından merak konusu oldu.

Büyükekşi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Hafta başında yaptığımız açıklamada, bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki hafta sonuna ertelemiştik. Ama gördüğümüz kadarıyla acımız çok büyük. Hala enkaz altına binlerce vatandaşımız var. Bugün itibariyle bu maçları 3, 4 Mart’tan itibaren başlatma kararı aldık. İnşallah o zamana kadar bu yapılacak çalışmalar ve kulüplerimizin desteğiyle o tarihte başlatabiliriz diye ümit ediyoruz. Bu konuda verilecek kararlarda da her zaman Kulüpler Birliğimiz ile beraber hareket edeceğiz. Yarın 1’inci Lig Kulüpler Birliği, Salı günü 2 ve 3’üncü Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geleceğiz. Futbolun paydaşlarının her zaman beraber hareket etme konusunda arzularını, önerilerini TFF olarak dinleyeceğiz. Ona göre ortak kararlarımızı vereceğiz”

Büyükekşi, Süper Lig’de yaptıkları 1 haftalık ertelemeyi uzattıklarını ve ligin 3, 4 Mart’ta başlamasını planladıklarını belirtmişti.

TFF yönetimi geçen hafta Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig kulüp temsilcileriyle bir araya geldi. Mehmet Büyükekşi ve ekibi, sezonun geri kalan kısmını organize etmeye başladı.

TFF yönetimi, maç planlama departmanının hazırladığı programları inceledi.

Yönetimin ilk tarih olarak 28 Şubat Salı gününü takvime aldığı öğrenildi.

6 Şubat Pazartesi günü yapılması planan fakat deprem nedeniyle ertelenen Fenerbahçe - Konyaspor, Ümraniyespor - Adana Demirspor ve Giresunspor - Kayserispor maçlarının 28 Şubat Salı günü oynatılması planlanıyor.

Öte yandan oynanması gereken ancak ikinci kez ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçının da aynı güne dahil edilmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin TFF'den resmi açıklama bekleniyor.

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SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'e ilişkin son durum sporseverler tarafından merak ediliyor.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, 24. hafta maç programının birkaç gün içinde açıklanması planlanıyor.

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