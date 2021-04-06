Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu

Mbwana Samatta, Denizlispor mücadelesinde ikinci yarıda 3 puanı getiren golü attı ama ilk yarıda yine yokları oynadı. Karşılaşmanın 35. dakikalarında Caner'in attığı ara pasa hareketlenmeyen Tanzanyalı forvet, ilginç bir tepki gördü. Koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanan karşılaşmalarda futbolcuların sesinin ekranlardan rahat duyulması nedeniyle Caner de bunun azizliğine uğradı.

EL HAREKETLERİ DE YAPTI

Samatta'nın topa hareketlenmemesine kızan Caner, önce el-kol hareketleriyle sitem etti. Tecrübeli oyuncu mevkisine geri dönerken, "Oğlum A.. K.. Uyuma ya! Come on artık ya!" diye söylendi. Türkçe bilmeyen Samatta bu küfre tepki vermedi. Maç içinde agresif ve heyecanlı tavrıyla bilinen Caner, genellikle arkadaşlarına bu tarz tepkiler veriyor.



