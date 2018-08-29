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Maçta tişörtünü çıkartan Alize Cornet'a ceza verildi!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.08.2018 17:07 | Son Güncelleme

Teniste sezonun son grand slam turnuvası Amerika Açık'ta Fransız tenisçi Alize Cornet, Johanna Larsson'la karşı karşıya geldiği müsabakada tişörtünü çıkarttı ve bu hareketinin sonucunda hakemlerden uyarı aldı. Bu karar, tenis dünyasında cinsiyetçilik tartışmasını alevlendirdi.

Maçta tişörtünü çıkartan Alize Cornet'a ceza verildi!

Amerika Açık'ta Fransız tenisçi Alize Cornet'ın hareketi cinsiyetçilik tartışmalarını alevlendirdi.

Cornet, soyunma odasından döndükten sonra oyunu geciktirmek yerine hızla oyuna geri döndü, 10 saniye süren bir eylemle üstünü çıkarttı ve oyuna devam etmek istedi. Ancak maçın yeniden başlaması için hazırlanırken, müsabakanın hakemi Christian Rask, Cornet'ın sporcu sütyenini ortaya çıkardığı için sportmenlik dışı davranışta bulunduğunu belirterek kod ihlali bildirerek uyarıda bulundu.

Olay, erkek oyuncuların maç içinde tişörtlerini çıkarmalarının normal karşılandığı ve cezaya tabi olmadığı düşünüldüğünde, Cornet'ın karşılaşma sırasındaki karşılaştığı yaptırımın şaşkınlık yaratması nedeniyle New York'ta bir cinsiyetçilik tartışmasına yol açtı.

WTA yönetmelikleri uyarınca, kadın oyuncuların müsabakalara çıkarken kıyafetleriyle oynamalarına izin verilmiyor ancak erkek oyuncular için böyle bir karar yok.

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Kararın ardından sporculardan kurala ilişkin eleştiriler yükseldi. Eski İngiliz FedEx Cup kaptanı Judy Murray, kararı eleştirirken, WTA'nın düzenlemelerinin yaygın bir şekilde kınanmasına yol açtı.

Murray, "Alize Cornet, 10 dakikalık ısınma molasından sonra müsabakaya geri döndü. Islak tişörtünün önünü açtı. Sahanın arkasında değiştirdi. Kod ihlali verildi" şeklinde olayı özetleyen bir paylaşımda bulundu.

Serena Williams'ın giydiği catsuit yasaklanmıştı

Hakemin verdiği karar, Fransa Açık yetkililerinin bu yılın başlarında Serena Williams'ın giydiği catsuit kıyafeti yasaklamasının bir hafta sonrasında geldi. Williams, kararı kınamış ve pazartesi günü katıldığı Amerika Açık müsabakasında siyah tutu giyerek cevap vermişti.

(T24)

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Anahtar Kelimeler:
Alize Cornet amerika açık

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