Maçta tişörtünü çıkartan Alize Cornet'a ceza verildi!

Amerika Açık'ta Fransız tenisçi Alize Cornet'ın hareketi cinsiyetçilik tartışmalarını alevlendirdi.

Cornet, soyunma odasından döndükten sonra oyunu geciktirmek yerine hızla oyuna geri döndü, 10 saniye süren bir eylemle üstünü çıkarttı ve oyuna devam etmek istedi. Ancak maçın yeniden başlaması için hazırlanırken, müsabakanın hakemi Christian Rask, Cornet'ın sporcu sütyenini ortaya çıkardığı için sportmenlik dışı davranışta bulunduğunu belirterek kod ihlali bildirerek uyarıda bulundu.

Olay, erkek oyuncuların maç içinde tişörtlerini çıkarmalarının normal karşılandığı ve cezaya tabi olmadığı düşünüldüğünde, Cornet'ın karşılaşma sırasındaki karşılaştığı yaptırımın şaşkınlık yaratması nedeniyle New York'ta bir cinsiyetçilik tartışmasına yol açtı.

WTA yönetmelikleri uyarınca, kadın oyuncuların müsabakalara çıkarken kıyafetleriyle oynamalarına izin verilmiyor ancak erkek oyuncular için böyle bir karar yok.

Kararın ardından sporculardan kurala ilişkin eleştiriler yükseldi. Eski İngiliz FedEx Cup kaptanı Judy Murray, kararı eleştirirken, WTA'nın düzenlemelerinin yaygın bir şekilde kınanmasına yol açtı.