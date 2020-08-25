Maddison Leicester City'de kaldı

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'den yapılan açıklamada, 23 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Norwich City'den 2018 yılında transfer edilen ve Leicester City formasıyla 76 karşılaşmada 16 gole imza atan Maddison'ı Manchester United'ın transfer etmek istediği iddia ediliyordu.

Maddison, yüksek formunun ardından İngiltere Milli Takımı'na çağrılarak bir maçta görev aldı. (TRT Spor)

