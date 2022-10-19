Maden ocağında hayatını kaybeden Murat Öztan düğün hazırlığı yapıyordu

ÖMER FARUK CEBECİ/ÖMER ÜRER - Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerden Murat Öztan'ın düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Kurucaşile ilçesi Sarıderesi köyünde yaşamını sürdüren Öztan ailesinin 8 çocuğundan ikincisi olan Öztan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde 2019'da işe başladı.

Yaklaşık 3 yıldır nişanlı olan ve yeni evinin beyaz eşyalarını da satın alan Öztan, 3-4 ay içinde gerçekleştirmeyi planladıkları düğün için hazırlık yapıyordu.

- "Son görüşmemizde evde ailecek düğün için konuşmuştuk"

Baba Ali Öztan, AA muhabirine, patlama yaşandığında evde yemekte olduklarını, haberi alınca yola çıktıklarını söyledi.

Sabah saatlerine kadar maden sahasında oğullarının sağ çıkmasını beklediklerini belirten Öztan, sabaha karşı hastaneden evladının cenazesini teslim aldıklarını kaydetti.

Oğullarının cenazesini köy mezarlığına defnettiklerini dile getiren Öztan, şehit işçinin düğün sürecini gözyaşlarıyla anlattı:

"Nişanlı oğlumun düğününü 3-4 ay sonra durumu düzeltince yapacaktık. Beyaz eşyasını aldım, hepsi alındı düğünü bekliyorduk. Son görüşmemizde evde ailecek düğün için konuşmuştuk. O da nasip olmadı."

- "Sabaha kadar gelecek diye bekledim"

Anne Sevim Öztan da patlama haberini alır almaz yola çıktıklarını, daha önce Murat'ın çalıştığı alanı görmediğini ifade etti.

Oğullarının madenden sağ çıkacağına ilişkin umutlarını son ana kadar yitirmediklerini aktaran anne Öztan, "Oğlumu sabaha kadar gelecek diye bekledim. Kapıya baktım, uçtum oraya kafeste geliyor diye. Eşim, 'Hadi gidelim buradan Murat ölmüş.' dedi. Hastanelere gittik aramaya." diye konuştu.

