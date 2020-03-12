Maden Sanayi İşverenleri Sendikası Genel Merkezi Açılış Programı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Türkiye'de geçen yıl 988 "çok riskli" maden sahasının denetiminin yapıldığını belirterek, "Maden kazalarında son 2 yılda yüzde 58'lik düşüş sağladık." dedi.

Kalaycı, Maden Sanayi İşverenleri Sendikası (MASİS) Genel Merkezi Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, güvenli ve insan odaklı madenciliği bir iş kültürü haline getirmek istediklerini ve bu konuda gerekli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Maden sahalarının denetimlerinin "az riskli", "riskli" ve "çok riskli" olmak üzere 3 sınıfa ayrıldığını dile getiren Kalaycı, "Az riskli gruptaki madenlerimizi yılda en az 1, riskli grupta yer alan madenlerimizi yılda en az 2 ve çok riskli gruptaki madenlerimizi ise yılda en az 4 kez denetliyoruz." diye konuştu.

Kalaycı, 2017'de 6 bin 517 maden sahasının ve 2018'de ise 8 bin 88 sahanın denetlendiğini vurgulayarak, "2019'da gerçekleştirilen 8 bin 602 denetimin 988'i çok riskli sahaların denetimidir." ifadesini kullandı.

İşletme güvenliğine aykırı bulunan işletmelerin kanun gereği faaliyetlerinin durdurulduğu bilgisini paylaşan Kalaycı, şunları söyledi: