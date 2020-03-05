Madımak lokumu ve baklavası damak çatlatıyor

Sivas'ta oyunlara, türkülere, manilere konu olan, yörenin kültüründe önemli yer tutan madımaktan yapılan lokum ve baklava tadanların damağında eşsiz bir lezzet bırakıyor. Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Mutfak Atölyesi" adlı proje kapsamında Sivas'ın kültüründe önemli bir yeri olan madımağın çeşitli yiyeceklerini yaptıklarını söyledi.

Madımağın 180 çeşit yemeğinin olduğunu belirten Baker, "Madımak güçlü bir antioksidandır, mide ve bağırsak hastalıklarına iyi gelir ve kan şekerini düzenler." dedi. Vatandaşların madımağı mart ve nisan aylarında topladıklarını dile getiren Baker, "Vatandaşlarımızdan madımağın sadece yemeğini değil, lokumunu, baklavasını ve diğer çeşitli yiyeceklerini de yaparak çocuklarına ve ailelerine sunmalarını istiyoruz. Bunun için projemiz kapsamında aşçı öğretmenlerimiz madımaktan çeşitli ürünler yaptı ve kursiyerlerimiz de bunu öğrendiler." ifadelerini kullandı.

İLK KEZ YAPILDI, TAM NOT ALDI!

Baker, madımak lokumunun daha önce yapıldığını dile getirirken, "Madımak baklavasını Sivas'ta ilk kez yapıyoruz. Öğretmenlerimiz çok güzel bir ürün ortaya çıkarttılar, tadı da gayet güzel. Bunu özellikle öğrenmek isteyenler olursa 'Sağlıklı Mutfak Atölyesi' projemize katılabilirler." diye konuştu.