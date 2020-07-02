Madımak olaylarında hayatını kaybedenler türkülerle anıldı

Buca Belediyesi, Madımak olaylarında yaşamını yitirenleri türkülerle andı. Pandemi süreci nedeniyle sosyal medya üzerinden yayınlanan konserde , şair Vedat Araz sesiyle ölen şairlerin dizelerine hayat verirken, Zafer Güler ve halk müziği sanatçıları türkülerle 33 canı andı.

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 yılında meydana gelen Madımak olaylarında yaşamını yitirenler, Buca’da unutulmadı. Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’a giden 33 aydın ve sanatçının, Madımak Oteli’nde katledilişinin 27’inci yılında Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde konser düzenlendi. Anma programı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle Buca Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı. Şair Vedat Araz moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, Türk özgün müziğinin başarılı isimlerinden Zafer Güler, Türk Halk Müziği sanatçıları Hüseyin Kurtulmaz ve Öznur Korkmaz katıldı.

Metin Altıok’tan Nesimi’ye

Vedat Araz, Pir Sultan Abdal’dan Metin Altıok’a, Behçet Aysan’dan Nesimi Çimen’e, Hasret Gültekin’den Muhlis Akarsu’ya uzanan şiirleri seslendirirken, sanatçılar Araz’a türkülerle eşlik etti. Madımak’ta hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başlayan program, 33 kişinin ismi okunarak son buldu. Bucalılar anma programına yoğun ilgi gösterdi.

