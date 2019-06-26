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MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 26.06.2019 08:07 | Son Güncelleme

Restoran zinciri MADO, bir dükkanlarında yaşandığı iddia edilen cinsellik görüntüsüyle ilgili açıklama yaptı.

MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama

MADO, bir şubelerinde yaşandığı iddia edilen ve dün sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan 'cinsellik görüntüsü' ile ilgili açıklama yaptı. Restoran'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şu sıralar sosyal medyada MADO markası ile ilişkilendirilen ahlaksız ve bir o kadar da markamızı zedeleyici bir video paylaşılmaktadır. İstanbul’daki bir mekanda yaşanan olayın MADO’ya bağlı herhangi bir mağazada gerçekleşmediği ve kişilerin MADO ile hiçbir ilgisi olmadığının altını önemle çiziyoruz. Konuyla ilgili tek bağlantı, olayın geçtiği mekan ile aynı binada bulunmamızdır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."


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