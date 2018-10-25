Madonna’nın ilanı sosyal medyayı salladı

Pop müziğin efsane ismi Madonna, son günlerde verdiği bir iş ilanıyla gündemde. Bir konserden diğerine koşan ünlü şarkıcı, beslenmesine önem verdiği için kendisine bir aşçı bulmaya karar verdi.

Bunun için internete ilan veren şarkıcı, kendisine Koşer yemekleri (Yahudi inançlarına uygun hazırlanan) pişirecek kişiye yıllık 110 bin sterlin (810 bin TL) ücret verecek.

İşe alınacak kişinin Londra, Lizbon ve New York'ta evleri bulunan şarkıcının konserler dahil gittiği her yerde yanında olacağı belirtildi.

Sosyal medyada büyük ilgi çeken ilana başvuran Madonna hayranları, ‘Madonna’yla dünyayı gezip para kazanmak en harika iş’ yorumunda bulundu.

