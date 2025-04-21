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Erkek çocuklarına "Ben kadınım değil mi?" diye sormuştu! Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusu

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in son paylaşımında erkek çocuklarına "Ben kadınım değil mi?" soru sorduğu anlar yer almıştı. Söz konusu paylaşım üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunacağı aktarıldı.

Recep Demircan

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in son paylaşımı tepkilere yol açtı. Sosyal medya hesabından paylaştığı ve çocukların yer aldığı videosu nedeniyle Mükremin Gezgin hakkında harekete geçildi.

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BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gezgin’in erkek çocuklarına ‘ben kadınım değil mi?’ diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle, Bakanlığın Gezgin hakkında TCK’nın ilgili maddelerinde yer alan ‘hayasızca hareketler’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mükremin Gezgin
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