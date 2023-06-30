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Madonna taburcu edildi ama... "Kontrolsüz bir şekilde kusuyor..."

30.06.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en iyi popçularından olan Madonna'nın hastalık haberi gündeme bomba gibi düştü. Yoğun bakımdan sonra taburcu olarak bakımına evde devam edilecek Madonna hakkında yeni haber geldi. TMZ geçtiği haberde "Madonna hastaneden taburcu edildiğinden beri kontrolsüz bir şekilde kusuyor ve enfeksiyon hala vücudunu kasıp kavuruyor" yorumunda bulundu.

Madonna taburcu edildi ama... "Kontrolsüz bir şekilde kusuyor..."

Enfeksiyon nedeniyle 6 gün önce yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Madonna'nın sağlık durumu merak konusu oluyor.

New York'ta fenalaştıktan sonra ağır bir bakteriyel enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan Madonna hastaneden taburcu edildi. ABD medyası, taburcu edilmesine rağmen Madonna'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu aktardı.

TMZ'ye konuşan kaynaklar, Madonna'nın evinde istirahat ettiğini ancak bu süreçte kendini kontrol edemeden sürekli kustuğunu ifade etti. Kaynaklar "Madonna'nın New York City'deki dairesindeki yatağından bile kalkamayacak kadar hasta olduğu söylendi bize" açıklamasında bulundu.

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Efsane popçucun rahatsızlığını yakınlarından gizlediği de iddia ediliyor.

Ekran Alıntısı

Madonna'nın fenalaştığı ilk anlarda asistanının yanında olduğu ve o sırada kontrol edilemeyen kusmasının başladığını söyleniyor.


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Madonna New York

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