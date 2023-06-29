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Yoğun bakımda olması sosyal medyayı salladı! Madonna'nın kızının paylaşımı tepki çekti

29.06.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük pop yıldızlarından Madonna’nın yoğun bakımda olması herkesi şoke etti. 24 Haziran’dan çok ciddi bir bakteriyel enfeksiyon yüzünden yoğun bakıma kaldırılan Madonna'nın haberi sosyal medyayı sallarken kızı Lourdes Leon'un pozu ise şoke etti.

Yoğun bakımda olması sosyal medyayı salladı! Madonna'nın kızının paylaşımı tepki çekti

Madonna evinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Madonna’nın çok ağır bir bakteriyel enfeksiyon geçirdiği ve 24 Haziran’da yoğun bakıma alınarak entübe edildiği açıklandı. Sanatçının menajeri Guy Oseary dünya turunun ertelendiğini açıkladı.

Guy Oseary, Madonna’nın ölümden döndüğünü ve yoğun bakımda kaldığını doğrularken hâlâ hastanede tıbbi bakım altında olduğunu ancak doktorların yıldız şarkıcının iyileşeceğini açıkladığını duyurdu.

Dünya Madonna'nın ölümden dönmesini konuşurken popçunun kendi gibi ünlü kızı Lourdes Leon ise sosyal medya paylaşımıyla tepki çekti.

Ekran Alıntısı

26 yaşındaki şarkıcı-model, Instagram Stories'de kendi fotoğrafını yayınladı. Göğüs dekolteli tarzıyla pozunu paylaşan ünlü isim Madonna hayranlarından "Ne gerek vardı bu poza" tepkisini gördü.

Ekran Alıntısı

Lourdes Leon'un bu pozunun önceden yapılan bir reklam anlaşmasıyla alakalı olabileceği iddia edildi.

Madonna hastaneye kaldırıldı! Dünya turnesi ertelendi, işte son durumu Madonna hastaneye kaldırıldı! Dünya turnesi ertelendi, işte son durumu

Leon yabancı kaynaklara göre, Madonna'nın hastanede kaldığı süre boyunca annesinin yanında kaldı.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu zor süreçte bir araya gelen aileden de açıklama geldi. “Kendini hâlâ genç, üstelik de yenilmez sanıyor. Ancak böyle değil” diyen aile “Onu gerçekten kaybedeceğimize inandığımız çok zor birkaç gün geçirdik. Madonna’nın ucunda ölüm bile olsa ününü ve kariyerini sağlığı dahil her şeyin önüne koyacağından korkuyoruz.” açıklamasını yaptı.

Madonna, 92 yaşındaki babası Silvio Ciccone ve kardeşlerine yakınlığıyla biliniyor. Yıldız şarkıcının Paula, Melanie ve Jennifer adında üç kız kardeşi, Anthony, Martin, Christopher ve Mario adında da dört erkek kardeşi var. Anthony Ciccone, geçen şubat ayında, 66 yaşındayken gırtlak kanserinden hayatını kaybetmişti.


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