Madonna vajinasının üç boyutlu modelini NFT olarak satışa çıkardı! O detay şaşırttı

New York Post'un haberine göre , 63 yaşındaki şarkıcı son yıllarda müzik kariyeri yerine çılgın paylaşımları ile dikkat çekiyor.

Efsane isim bu defa da NFT olarak satışa çıkardığı üç boyutlu çalışması dikkatleri üzerine çekti.

Madonna, üç videodan oluşan ‘Mother of Creation’ (Yaratılışın annesi) isimli NFT serisini piyasaya çıkarttı.

Dünyaca tanınmış dijital sanatçı Beeple işbirliğiyle yaratılan seride üç boyutlu çıplak Madonna doğum yapıyor.

Videolarda 3D tarama tekniğiyle oluşturulan Madonna’nın çıplak halinde vajinası ön plana çıkarılıyor.

Madonna videolarda bir ağaç, robot kırkayaklar ve kelebekler doğruyor.



MEVLANA ŞİİRİ!

Videoların her birine bir de şiir eşlik ediyor. İkisi Madonna’ya biri Mevlana’ya ait. Cuma gününe kadar açık artırması devam edecek NFT serisinin geliri kadınlar ve çocuklar yarına çalışan üç ayrı vakfa bağışlanacak.



