MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Madonna vajinasının üç boyutlu modelini NFT olarak satışa çıkardı! O detay şaşırttı

Madonna vajinasının üç boyutlu modelini NFT olarak satışa çıkardı! O detay şaşırttı

13.05.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü sanatçı Madonna, vajinasının üç boyutlu modeli ve bir dizi müstehcen görüntülerini NFT olarak satışa çıkardı. Ünlü şarkıcı açık arttırmaya çıkacak üç boyutlu vajinasının gelirini hayır kurumlarına bağışlayacak.

Madonna vajinasının üç boyutlu modelini NFT olarak satışa çıkardı! O detay şaşırttı

New York Post'un haberine göre , 63 yaşındaki şarkıcı son yıllarda müzik kariyeri yerine çılgın paylaşımları ile dikkat çekiyor.

avalon-0690159009

Efsane isim bu defa da NFT olarak satışa çıkardığı üç boyutlu çalışması dikkatleri üzerine çekti.

17d0b64beb9b7608bf80eae06f93e4cb

Madonna, üç videodan oluşan ‘Mother of Creation’ (Yaratılışın annesi) isimli NFT serisini piyasaya çıkarttı.

Dünyaca tanınmış dijital sanatçı Beeple işbirliğiyle yaratılan seride üç boyutlu çıplak Madonna doğum yapıyor.

14902fbb04b2d67d1e1cddd621388450

Videolarda 3D tarama tekniğiyle oluşturulan Madonna’nın çıplak halinde vajinası ön plana çıkarılıyor.

Madonna videolarda bir ağaç, robot kırkayaklar ve kelebekler doğruyor.
2ec4ab2bd586391ed3386b6d2ea461c5

MEVLANA ŞİİRİ!

Videoların her birine bir de şiir eşlik ediyor. İkisi Madonna’ya biri Mevlana’ya ait. Cuma gününe kadar açık artırması devam edecek NFT serisinin geliri kadınlar ve çocuklar yarına çalışan üç ayrı vakfa bağışlanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'dan elenen Yağmur Banda'dan şarkıcı Edis'le olay paylaşım!Survivor'dan elenen Yağmur Banda'dan şarkıcı Edis'le olay paylaşım!
Milli takımla Tunus'a gitti! Plaj pozlarıyla gündeme geldiMilli takımla Tunus'a gitti! Plaj pozlarıyla gündeme geldi
Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kestiMehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

Korkunç olay! Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

AK Partililerden Mansur Yavaş'a tepki: Zabıtalar görevden alınsın

AK Partililerden Mansur Yavaş'a tepki: Zabıtalar görevden alınsın

Ortaylı'dan çok konuşulacak mülteci açıklaması: Sözlerim cımbızla çekildi, Suriyeliler...

Ortaylı'dan çok konuşulacak mülteci açıklaması: Sözlerim cımbızla çekildi, Suriyeliler...

O sözler Yeşim Salkım'ı kızdırdı! "Al sana sütyen" notuyla dekolteli pozunu paylaştı

O sözler Yeşim Salkım'ı kızdırdı! "Al sana sütyen" notuyla dekolteli pozunu paylaştı

Eski istihbarat başkanının Kaftancıoğlu paylaşımına EGM'den sert tepki

Eski istihbarat başkanının Kaftancıoğlu paylaşımına EGM'den sert tepki

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

İlginizi Çekebilir

11.000 voltla ateş topuna döndü! ''Birkaç dakikalığına ölüydüm''

11.000 voltla ateş topuna döndü! ''Birkaç dakikalığına ölüydüm''

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldü

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldü

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Dünya lideriyiz ama... Çay sevgisi hayatınızı karartmasın

Dünya lideriyiz ama... Çay sevgisi hayatınızı karartmasın

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.