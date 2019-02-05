Maduro'nun üvey oğullarının dikkat çeken yaşamı: Venezuela'nın zengin çocukları

Babası Chavez’in görevdeyken söylediği, “Zengin olmak kötüdür” sözünü hatırlatan Daily Mail, diğer yöneticilerin çocuklarının da lüks içinde yaşadığını yazdı.

Chavez’in babasıyla birlikte ülkeyi yönettiği ve bu parayı First Lady olarak çalıştığı sırada kazandığı aktarıldı.

Gazete, ülkedeki yöneticilerin çocuklarının lüks içinde yaşadıkları ve bunları sosyal medyada paylaştıklarını aktarırken, Venezuela’nın eski devlet başkanı Hugo Chavez’in kızı Maria Gabriela’nın 4 milyar dolardan fazla parası olduğu belirtildi.

Instagram’da popüler olan hesapların başında, “Zengin çocuklar” konsepti geliyor… Belli başlı ülke ve şehirlerde yaşayan gençlerin lüks araçları, kıyafetleri ya da ünlülerle çekilen fotoğraflarını paylaştığı bu hesaplardan ilham alan İngiltere’nin çok okunan tabloidlerinden Daily Mail, Venezuela’nın Zengin Çocukları başlığıyla bir derleme hazırladı.

Maduro, geçtiğimiz yıl İstanbul’da Nusr-et’e gitmiş ve orada çekilen görüntüler paylaşım rekoru kırmıştı.

2016 yılında bir uçak içinde tomarla doları elinde tuttuğu bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 21 yaşındaki Rosines, şimdi Fransa’nın başkenti Paris’te eğitimine devam ediyor.

MADURO'NUN OĞULLARI PARA SAÇTI

Chavez’in kızı bu fotoğraftan sonra Fransa’ya yerleşti.

Chavez’in ardından görevi devrelan Nicolas Maduro ve çocukları da benzer bir durum içinde…

Maduro’nun geçtiğimiz yıl İstanbul’da Nusr-et’te yemek yediği görüntülerin hatırlatıldığı haberde Maduro’nun iki üvey oğlunun bundan sadece birkaç hafta önce Paris’te adeta para saçtığı yazdı. Gerçekten de Yoswal Gavidia Flores ve Walter Gavidia Flores, Paris’teki Ritz’te 18 gece kalmış ve sadece konaklamaya 45.000 dolar ödemişti. Bu rakam o dönemde 2.000 Venezuelalının asgari ücretine denkti.

LATİN ŞARKICI İLE BİRLİKTE

Maduro’nun sağ kolunun kızı olan Daniela lüks yaşamını sık sık sosyal medyada paylaşıyor.

Öte yandan Maduro’nun öz oğlu Nicolacito daha az kamuoyunun gündemine geliyor. Maduro’nun sağ kolu olarak görev yapan Diosdado Cabello’nun kızı Daniela da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Latin şarkıcı Omar Acedo ile birlikte olan Daniela, lüks yaşamı ve fotoğraflarıyla beğeni topluyor.

Venezuela’nın First Lady’si Cilia Flores’in yeğenleri de 20 milyon dolar değerindeki kokaini Haiti üzerinden ABD’ye kaçırmaya çalışırken yakalanmış ve 18 yıl hapis cezası almıştı.



