Maduro'nun üvey oğullarının dikkat çeken yaşamı: Venezuela'nın zengin çocukları

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DÜNYA  | 05.02.2019 08:32 | Son Güncelleme

Tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi krizini yaşayan Venezuela'yla ilgili dikkat çeken iddialar peş peşe geliyor. İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, Maduro'nun üvey oğulları da dahil, üst düzey isimlerin çocuklarının yaşamlarını okuyucularına duyurdu.

Maduro'nun üvey oğullarının dikkat çeken yaşamı: Venezuela'nın zengin çocukları

Instagram’da popüler olan hesapların başında, “Zengin çocuklar” konsepti geliyor… Belli başlı ülke ve şehirlerde yaşayan gençlerin lüks araçları, kıyafetleri ya da ünlülerle çekilen fotoğraflarını paylaştığı bu hesaplardan ilham alan İngiltere’nin çok okunan tabloidlerinden Daily Mail, Venezuela’nın Zengin Çocukları başlığıyla bir derleme hazırladı.

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Maduro’nun üvey çocukları geçen yıl Paris’te lüks bir otelde kalmıştı.

CHAVEZ'İN KIZININ 4 MİLYARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Gazete, ülkedeki yöneticilerin çocuklarının lüks içinde yaşadıkları ve bunları sosyal medyada paylaştıklarını aktarırken, Venezuela’nın eski devlet başkanı Hugo Chavez’in kızı Maria Gabriela’nın 4 milyar dolardan fazla parası olduğu belirtildi.

Chavez’in babasıyla birlikte ülkeyi yönettiği ve bu parayı First Lady olarak çalıştığı sırada kazandığı aktarıldı.

Babası Chavez’in görevdeyken söylediği, “Zengin olmak kötüdür” sözünü hatırlatan Daily Mail, diğer yöneticilerin çocuklarının da lüks içinde yaşadığını yazdı.

Maria Gabriela’nın parasının Avrupa’daki bankalarda olduğu iddiasını gündeme getiren Daily Mail, Maria Gabriela’nın küçük kız kardeşi Rosines Chavez’in 2016’da ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını yazdı.

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Maduro, geçtiğimiz yıl İstanbul’da Nusr-et’e gitmiş ve orada çekilen görüntüler paylaşım rekoru kırmıştı.

2016 yılında bir uçak içinde tomarla doları elinde tuttuğu bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 21 yaşındaki Rosines, şimdi Fransa’nın başkenti Paris’te eğitimine devam ediyor.

MADURO'NUN OĞULLARI PARA SAÇTI

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Chavez’in kızı bu fotoğraftan sonra Fransa’ya yerleşti.

Chavez’in ardından görevi devrelan Nicolas Maduro ve çocukları da benzer bir durum içinde…

Maduro’nun geçtiğimiz yıl İstanbul’da Nusr-et’te yemek yediği görüntülerin hatırlatıldığı haberde Maduro’nun iki üvey oğlunun bundan sadece birkaç hafta önce Paris’te adeta para saçtığı yazdı. Gerçekten de Yoswal Gavidia Flores ve Walter Gavidia Flores, Paris’teki Ritz’te 18 gece kalmış ve sadece konaklamaya 45.000 dolar ödemişti. Bu rakam o dönemde 2.000 Venezuelalının asgari ücretine denkti.

LATİN ŞARKICI İLE BİRLİKTE

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Maduro’nun sağ kolunun kızı olan Daniela lüks yaşamını sık sık sosyal medyada paylaşıyor.

Öte yandan Maduro’nun öz oğlu Nicolacito daha az kamuoyunun gündemine geliyor. Maduro’nun sağ kolu olarak görev yapan Diosdado Cabello’nun kızı Daniela da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Latin şarkıcı Omar Acedo ile birlikte olan Daniela, lüks yaşamı ve fotoğraflarıyla beğeni topluyor.

Venezuela’nın First Lady’si Cilia Flores’in yeğenleri de 20 milyon dolar değerindeki kokaini Haiti üzerinden ABD’ye kaçırmaya çalışırken yakalanmış ve 18 yıl hapis cezası almıştı.


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