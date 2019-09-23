Mağaradan gelen lezzet

Siirt’in Kurtalan ilçesi Kayabağlar köyünde yaşayan vatandaşlar, asırlardır süren geleneği devam ettiriyor. Kış aylarında tüketmek için hazırladıkları peynir, turşu, konserve, tereyağı gibi ürünlerin bozulmasını önlemek isteyen vatandaşlar, bu ürünleri mağarada muhafaza altına alıyor.

AYRI BİR LEZZET, AYRI BİR TAT OLUYOR

Mağaraların peynir, turşu, konserve, tereyağı gibi ürünlerin tat ve lezzetini koruduğunu belirten yöre halkından Fikret Toktanış, yiyecekleri mağarada muhafaza etme geleneğinin devam ettiğini dile getirdi. Toktanış, "Asırlardır bu geleneği burada sürdürüyoruz. Eskiden buzdolabı olmadığı zamanlarda teknolojinin gelişmediği zamanlarda dedelerimiz ve büyüklerimiz bu uygulamayı yapıyordu. Bu gelenek haline geldi. Günümüze kadar kendi peynirlerimizi, ayranlarımızı, turşularımızı kışlık olan bütün ihtiyaçlarımızı gelip bu mağarada muhafaza ediyoruz. Bu mağarada saklanan bütün peynirlerimiz, konservelerimiz ayrı bir tat, lezzet, hoşluk veriyor yemeklerimize. Bütün köydeki komşularımız gelip kışlık ihtiyaçlarını bu mağarada sağlıyor. Soğuk hava depolarına da ayrı bir ücret ödemiyoruz” dedi.