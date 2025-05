04 Mayıs Pazar 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicilerinin merakla takip ettiği 4 Mayıs 2025 Pazar TV yayın akışı belli oldu. Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler için TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 gibi önde gelen kanalların yayın listeleri netleşti.

“Bugün TV’de ne var?”, “Hangi diziler yayınlanacak?” soruları günün en çok aranan başlıkları arasında yerini aldı.

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Gündem Ötesi, rutinin dışına çıkıyor ve tüm merak edilenleri araştırıyor. Dinler tarihi, evrenin gizemi, küresel ısınma, komplo teorileri, astronomi, sağlıklı yaşam metotları ve alternatif tıp gibi birbirinden ilginç konuların araştırıldığı programda, dünyanın gizemli tarihinin izi sürülüyor.

01:30 - 01:50

Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 - 04:10

Bir Zamanlar İstanbul

Ali ve arkadaşlarının uzun zamandır hazırlandıkları münazarada rakipleri Ali'nin sesini hayranlıkla dinlediği Seher'dir. Birbirine rakip iki genç hayatlarının iç içe geçeceğinden habersiz etkili bir tartışma yapar. Bu dikkat çekici münazara sonucunda okul yönetimi ikiliyi bir makale yazmak için bir araya getirir. Öte yandan, silah ticaretine başlayan Kenan Gencer'in adamı Celal, depo olarak kullanılmak üzere için İlyas Usta'nın çalıştığı atölyeyi almak ister. İlyas Usta'nın hayır cevabı kabul edilmez ve bir saldırı gerçekleştirilir.

04:10 - 05:35

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

05:35 - 06:20

Hayallerinin Peşinde

Hayallerinin Peşinde programında, cesurca girişimleriyle kendi hikayelerinin başkahramanı olan kadınların başarı yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Tüm zorlukları aşan, inatçı, hayalperest kadınlar... Devletin desteği ile büyüyen, bulunduğu coğrafyaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu kadınlar birçok insana ilham veriyor. Onların inançla ulaştıkları başarının mutluluğuna sizler de ortak olun.

06:20 - 08:30

Beni Böyle Sev

Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuğu olmasına rağmen mütevazı bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatına yön veren aşırı ilgisi ile yetişmiştir. Babası ise onun bir an önce okulunu bitirip şirketin başına geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoğraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayşem, Trabzon'dan İstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaşam enerjisi yüksek bir kızdır. Memleketinde köftecilik yapan babası Nail'den ilk kez ayrılmıştır. Ayşem, İstanbul'da amcası İlyas'ın yanında yaşarken yengesinin kendisini istemediğini öğrenince evden ayrılır. Ömer'le yolları da bu zor zamanlarında kesişir.

08:30 - 11:45

Alparslan: Büyük Selçuklu

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür.

11:45 - 13:00

Enine Boyuna

Türkiye ve dünya gündemine yüzeysel değil, derinlikli bir bakış... Zamanın ruhunu yakalayan gerçek analizler... Olayların arka planına ışık tutan entelektüel yaklaşımlar... Türkiye ve Dünya gündemi yeni konu ve konuklarla Enine Boyuna'da masaya yatırılıyor.

13:00 - 14:05

Lingo Türkiye

Lingo Türkiye'de yarışmacılar, dört harften oluşan kelimeleri bularak ödül kazanmaya başlıyor. Beş harfli kelimelerden oluşan ikinci etapta yarışan üç çift arasında en az ödülü kazanan yarışmacılar eleniyor. Hızlı düşünmenin önemli olduğu Lingo Türkiye'de kaç kelimenin doğru tahmin edildiği değil kasada toplanan ödül miktarı önemli. Kasasında en çok parayı biriktiren çift final etabında yarışmaya hak kazanıyor.

14:05 - 17:30

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

17:30 - 19:00

Kod Adı Kırlangıç

Okul takımlarının İlkbahar spor turnuvasında gösterdiği üstün çaba ve başarıları, okul yönetimi tarafından kutlanmak istenir. Bu sebeple öğretmenler ve öğrenciler doğa kampına giderler. Herkesin mutluluğunun yanında Yiğit Efe derin kaygılara girmiştir. Bilekliğin bozucu özelliğinden dolayı kolu şişmiş ve tahrip olmuştur. Aynı zamanda Hayalet, Yiğit Efe'ye antik kapının açılması için baskı yapmaktadır. Yiğit Efe'nin uzlaşmaması üzerine Hayalet, tüm çocukların tehlikeye gireceği bir plan hazırlar.

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Teşkilat

Altay, Kate'in yaptığı bütün kötülüklerin intikamını almak üzeredir. Kate ise kendi canını kurtarmak için zaman kazanmaya çalışır. Bu sırada Kate'e gelen destek Altay'ın etrafını sarar. Korkut ve Hamdi, General'e ulaşıp Kate ile ilgili önemli bilgiler edindikleri sırada tuzağa düşerler. General'in ikili için çok farklı planları vardır. Fakat Korkut ona karşı asla pes etmeyecektir. Altay, Kate'in yaptıkların cezasının çekmesi için mücadeleye devam eder. Kate her ne kadar onu atlatmaya çalışsa da Teşkilat düşmanın oyununu bozacaktır.

KANAL D Yayın Akışı

01:45 - 04:00

Yargı

Ilgaz, kendisine bir cinayet vakası olarak getirilen; çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin, ailesine vurduğu sarsıcı darbeye hazırlıksız yakalanır. Kardeşi Çınar bu dosyanın baş zanlısı olarak görülmektedir. Ilgaz’ın kardeşini kurtarmak için iyi bir avukata ihtiyacı vardır, bu yüzden zorlu bir kararın eşiğine gelir. Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz; buluşacaklarını hiç ummadıkları bu dönüm noktasında, bugüne kadar vazgeçilmez sandıkları doğrularını sorgularken; aynı zamanda kendilerini yüzmeyi bilmedikleri bir sırlar denizinde çırpınırken bulacaklardır.

04:00 - 05:00

Müzik Arası

Sevilen sanatçıların video klipleri ekrana geliyor.

05:00 - 07:00

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

07:00 - 08:30

Kavak Yelleri

Mutlu ve güvenli ailesinden kopup kendi yolunu bulmaya, büyümeye çalışan Deniz; idealist, güçlü, maddi zorluklara rağmen okuyan, hayata karşı sert görünmeye çalışan hassas Aslı; rahat ve esprili tavırlarıyla içindeki acıyı saklamaya çalışan Efe. Ve ayrık otu, isyankar Mine. Bu dört gencin sıkı dostlukları, ilk aşkları, okulda yaşadıkları, aşmaya çalıştıkları aile sorunları hepimize tanıdık gelecek.

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Magazin D Pazar

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

13:00 - 13:45

Evrim Akın İle Ev Gezmesi

Evrim Akın ile Ev Gezmesi bu hafta Sihirli Annem dizisi ile yıllar önce hayatımıza giren oyuncu ve Influencer Damla Ersubaşı'nın evini geziyor.

13:45 - 14:45

Arda ile Omuz Omuza

Arda Türkmen, bu hafta oyuncu Enes Koçak'ı konuk ediyor. İkili mutfağa birlikte girip nefis bir Browniesu yapacaklar.

14:45 - 16:30

İnci Taneleri

Azem, Ferda'yı tanıdıkça ona olan babalık duygusu her geçen gün daha da güçlenir. Ferda'nın hastalığına çarenin ailesinden gelebileceğini bilen Azem durumu çocuklarına açar. Nehir'in durumu kan vermeye engeldir. Cihan ise kan vermeyi kesinlikle reddeder. Dilber ve Yıldız, hayal ettikleri dükkanı açmak üzeredir.

16:30 - 19:00

Eşref Rüya

Nisan'ın Eşref'i öpmesi, ikisi arasında duygusal bir kırılma yaratır. Uzaktan her şeye şahit olan Çiğdem ise alt üst olur. Nusret'in hain saldırısı yüzünden yakınları zarar gören Eşref, büyük bir vicdan azabı çeker. Eşref, kendisini bekleyen yeni oyundan habersiz, intikam için harekete geçmeye başlayacaktır. Bu sırada Nisan, hala ifşa olma riskiyle karşı karşıyadır ve dosyayı ele geçirmek için elinden geleni yapacaktır.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 21:45

Durdurulamaz

Berlin'de yaşayan başarılı bir Amerikalı iş insanı olan Matt Turner'ın hayatı, bir sabah arabasıyla çocuklarını okula götürürken aldığı gizemli telefonla alt üst olur. Telefondaki gizemli ses ona arabasının altında bomba olduğunu ve kendisine verilen talimatları yerine getirmezse patlayacağını söyler. Arabasının içerisinde mahsur kalan Matt, ailesini korumak için kendisine verilen talimatları yerine getirmeye çalışır.

21:45 - 00:30

Nil'de Ölüm

Belçikalı dedektif Hercule Poirot'un göz alıcı nehir vapurunda geçen Mısır tatili, mükemmel görünen bir çiftin huzurlu balayı trajik bir şekilde yarıda kesilince korkunç bir katil arayışına dönüşür.

NOW Yayın Akışı

00:15 - 02:15

Şakir Paşa Ailesi

Büyükada'daki görkemli köşkte, otoriter Şakir Paşa ve ailesine bağlı, fedakâr eşi İsmet Hanım'ın liderliğindeki aile, uzun süredir yurtdışında olan oğulları Cevat'ın dönüşüyle çalkalanır. Cevat, yanında İtalyan eşi ve bebeğiyle gelirken, bu ziyaret aile içinde eski hesapları ve derin çatışmaları gün yüzüne çıkarır. İsmet Hanım'ın sevinci ve Şakir Paşa'nın soğuk karşılaması, aileyi bekleyen büyük krizlerin habercisidir. Bu kavuşma, köşkün ihtişamlı duvarları ardında saklanan sırların ortaya çıkacağı yeni bir dönemin başlangıcıdır.

02:15 - 04:00

Şahane Hayatım

Derin uçurumların ve ayrıcalıklı insanların dünyasında başarılı, burslu, matematik şampiyonu bir genç kız Etrafını sarmış ilgisizliğe, sevgisizliğe, hoyratlığa rağmen hayallerini ayakta tutmaya çalışıyor. Hayatın her hücresine işlemiş adaletsizlik ise onu çok büyük bir seçim yapmaya ve haydut olmaya zorluyor.

04:00 - 06:00

Her Yerde Sen

Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir ile Selin birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

06:00 - 08:30

Kefaret

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

08:30 - 11:15

Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

11:15 - 11:20

Ekonomi Arası

Uzman konuklarla, ekonomideki ve para piyasalarındaki son dakika gelişmelerinin yanı sıra, ekonomide son dönemin en çok ilgi çeken konularından kripto para konuşuluyor.

11:20 - 13:00

Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

Benden Söylemesi, gündelik hayata dair yeni, güncel ve ilginç, hayatın içinde ne varsa izleyiciye sunuyor. Beslenme tüyolarından, güzellik haberlerine, magazin, kültür sanat ve televizyon dünyasından haberlere kadar geniş bir yelpazede konular işleniyor. Hiç düşmeyen temposuyla “Benden Söylemesi” izleyiciye kimi zaman uzman ve ünlü konuklarıyla, kimi zamansa ilginç VTR’leriyle dolu dolu bir 45 dakika vaat ediyor. Bilinmeyen yönleriyle ve farklı yüzleriyle bir sanatçı, bir haberci veya başarılı bir iş insanının hiç bilinmeyen bir yeteneği de “Benden Söylemesi” programında yer alıyor.

13:00 - 16:30

Kızıl Goncalar

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen evlat söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

16:30 - 19:00

Hudutsuz Sevda

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir.

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:30

Şakir Paşa Ailesi

23:30 - 02:30

Kızıl Goncalar

SHOW TV Yayın Akışı

01:45 - 04:00

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

04:00 - 08:00

Bahar

Bahar, ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan kusursuz görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un başka bir yüzüyle karşılaşır. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişir. Bu süreçte Evren, her anlamda Timur'un rakibi olarak Bahar'ın hayatına girer. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik olaylara neden olur.

08:00 - 10:00

Kızılcık Şerbeti

10:00 - 13:00

Pazar Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Pazar Sürprizi'nde...

13:00 - 15:15

Züğürt Ağa

Haraptar adlı köyün ağası, yaşadığı yörede egemenliğini sürdürürken her şey bir anda tersine döner. Köylüler ağanın ambarındaki ürünleri satıp, İstanbul'a göç ederler. Bir süre sonra Ağa da topraklarını satıp İstanbul'a yerleşir. Yanında ise annesi, karısı, çocukları ve ölen babasının ikinci eşi Kiraz dışında kimse yoktur. Üstelik hayatı boyunca başkalarına hükmeden Ağa için burada yaşama tutunmak oldukça zor olacaktır. İstanbul'da yoksullaşan ve ailesinin geçimini sağlayamayan Züğürt Ağa sonunda eşi tarafından da terkedilir. Ağa'ya destek veren tek kişi ise Kiraz'dır.

15:15 - 18:25

Deha

Matematik dehası Devran, doktora tezinde çığır açan bir teorem ortaya koyduktan sonra üniversiteden burs alarak çocukluk aşkı Esme ile Amerika'ya gitme planları yapmaktadır. Fakat herkesin konuştuğu bu başarıyı yalnızca tek bir kişinin duymasını arzulamaktadır: yıllar önce onu ve ailesini terk edip giden babası İskender. Kendine rağmen Devran ailesini İskender'den uzak tutmaya çalışırken en küçük kardeşi Boran'ın ona kapılmasına engel olamaz. İskender'in ise yıllar sonra karşısına çıkan oğlu Boran için farklı bir amacı vardır. Boran'ın İskender'in dünyasına girmesiyle Devran'ın planları değişmek zorunda kalır.

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Deha

Karga'yla birlikte Karahan'dan kurtulan Devran'ın adaleti sağlama planlarının önünde hiçbir engel kalmaz. Fakat planlarının arasına İmre'nin ısrarlarıyla olması gereken ameliyata girer. Devran, ameliyat sırasında yaşanan komplikasyondan çıkmasını bekleyen herkesi şaşırtırken Cesur, onun bıraktığı işi tamamlamak için İskender'in tarafına geçer. Karga, Devran'la anlaşmasını bozmasına sebep olacak bir bilgiyle sarsılır. Bedelini ise kimsenin beklemediği birine ödetir.

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 03:00

Sahipsizler

Bala ve Rıfat, altı çocuklarıyla birlikte bir ormanda küçük ama mutlu bir hayat kurmuştur. Her şey yolunda gidiyor derken geçmişten çıkıp gelen acımasız bir düşman, bu güzel ailenin mutluluğunu paramparça eder. Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet ve Balım Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar. Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir.

03:00 - 05:00

Sefirin Kızı

Yoksul bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

05:00 - 07:00

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

07:00 - 08:15

İki Aile

Oğuz 45 yaşında iyi para kazanan bir reklamcıdır. Karısı öldükten sonra üç kızına hem annelik hem de babalık yapmıştır. Her şey Oğuz'un eskiden babaannesine ait olan ve çocukluğunun geçmiş olduğu iki katlı evi satın alması ile başlar. Eda 35 yaşında, kendisini sekreteriyle aldatan başbelası kocasından boşanmış, 2 çocuklu bir kadındır. O da tıpkı Oğuz gibi yeni bir hayata yeni bir evde başlamanın hayallerini kurmaktadır. Ferit 27 yaşında Adanalı zengin ailenin hayta oğlu. Kumar borcu yüzünden babasına ait köşkü sahte vekaletle satışa çıkartır. Eda ve Oğuz'a ayrı ayrı evi satar ve ortalık karışır...

08:15 - 09:00

Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

Alanında uzman konuklar ile sağlık önerileri ve yepyeni tedavi yöntemleri...

09:00 - 11:00

Kral Kaybederse

Çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, aradığı iş fırsatını Kenan'ın mekânında bulur. Hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

11:00 - 12:00

Tülin Şahin ile Moda

Kendi tarzınızı nasıl yaratırsınız? Güzel bir cilde ve saça kavuşmak için neler yapmalısınız? Modayı yakından takip etmek için çok para harcamaya gerek var mı? Podyumlardan modayı günlük hayatınıza nasıl adapte edersiniz? Güzel, bakımlı ve şık olmak için basit ve uygulanabilir yöntemler, Tülin Şahin ile Moda'da ekrana geliyor.

12:00 - 14:20

Vahe ile Evdeki Mutluluk

Vahe, Türkiye’nin her yerinden gelen başvuruları değerlendiriyor ve evleri yenilemeye devam ediyor. Vahe Kılıçarslan, her hafta, ülkemizin farklı bir iline gidip, şehrin tarihi kültürel özeliklerini, yöresel lezzetlerini tanıtıyor ve o ilde bir ailenin evini baştan aşağı yeniliyor.

14:20 - 15:30

Bir Şansım Olsa

Bir Şansım Olsa, izleyicilere pişmanlıklarla dolu gerçek yaşam hikayeleri sunuyor. Geçmişte aldıkları kararların yanlış olduğunu fark eden ve ikinci bir şans arayan kişilerin hikayeleri ekrana geliyor. Her bölümde, hayatlarındaki pişmanlıklarla yüzleşen bu insanların içsel çatışmalarına, umutlarına ve hayal kırıklıklarına yer veriliyor.

15:30 - 19:00

Sahipsizler

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:30

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor.

23:30 - 01:30

Kral Kaybederse

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00

Bir Gece Masalı

Canfeza ve Mahir bir yandan Ozan'ın sırlarını araştırırken bir yandan kendi aşklarının tadını çıkarırlar. Gökçe'yle ilgili buldukları bir ipucu onları hiç beklemedikleri bir maceraya sürükler. Köşkte ise Canfeza'nın verdiği fikirle bir plan kuran Afet ile Süreyya; Fatma'yı zengin ve yaşlı bir aile dostu ile evlendirip başlarından göndermek için çabalarlar. Ancak beklenmedik bir durum ortalığı karıştırır. Bir köy evinde gelecekteki yaşamlarının provasını yapan Mahir ve Canfeza, oradan büyük bir dersle ve çok önemli bir kararla dönerken Canfeza'yı büyük bir sürpriz beklemektedir. Mahir'e bana gökten yıldızları indirebilir misin diye soran Canfeza sorusunun cevabını büyülü bir akşamla alacaktır.

03:00 - 05:50

Sustalı Ceylan

Bekri'nin acımasız güven testini geçen Ceylan, ilk görevi sırasında Bekri'nin iş birliği yaptığı kişilere ilişkin şüpheli bir detay fark eder. Yeni işinin yüzleştiği tehlikeleri nedeniyle kararından vazgeçip yol yakınken dönmek istese de artık çok geçtir. Yusuf'u kurtarmak için bulaştığı bu karanlık dünya Ceylan'ı her adımda daha da içine çeker. Geçmişin ağır yükü altında her gün biraz daha ezilen Ferhat ise Bekri'nin azılı düşmanı Hayalet'in, yıllardır aradığı kardeşi olup olmadığı ile ilgili gerçeğin peşindedir. Sabrı tükenen Ferhat, kardeşini bulmak için ne pahasına olursa olsun Bekri'den gizli, Bekri'ye karşı çalışır.

05:50 - 07:30

Hercai

Midyat’a İstanbullu bir iş adamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder. Ardından torunu Reyyan’ı da ister. Ancak yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır. Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil... Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlarından habersizdir. İki erkek arasında verilecek karar merakla beklenirken, gelen haber Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkiler. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı iş adamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi?

07:30 - 10:00

atv’de Hafta Sonu

Türkiye'den ve dünyadan en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberler aktarılıyor. Gündemdeki haberlerin yanı sıra öne çıkamayan gelişmelere de yer veriliyor.

10:00 - 11:20

Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İslam dini ile ilgili merak edilen her şeyi ayet ve hadisler ışığında açıklıyor. Hatipoğlu, dinle ilgili çok önemli bilgiler sunuyor. Programın bu haftaki konuları şöyle: Ölüme nasıl hazırlanmalıyız? Ölüm bir son mudur? Ahiret hayatı için neler hazırlanmalı?

11:20 - 12:10

Dizi TV

Sevilerek izlenen dizilerden ilginç bölümler, merak edilen gelişmeler ve oyuncularla ilgili özel haberler Dizi TV'de... Programda eski dizilerden de bölümler yayınlanıyor.

12:10 - 15:30

Bir Gece Masalı

15:30 - 19:00

Can Borcu

Ayşe'nin ölümünün itirafıyla birlikte Ferit, Emel ve Sude yakalanmıştır. Emel her ne kadar paniğe kapılsa da son bir hamleyle bu işten sıyrılmanın yollarını aramaktadır. Ancak en büyük engeli oğludur. Tüm sırların ortaya dökülmesiyle birlikte Çınar ve Yasemin arasındaki yakınlaşma da başlamıştır. Ancak beklenmedik bir gelişmeyle oklar bu kez Çınar'a yönelir. Handan ve Mehmet cephesinde ise soğuk rüzgarlar esmektedir. Mehmet, Rüzgar'ın gönderdiği mesajın Handan'dan geldiğini sanarak ona karşı mesafeli davranmaktadır. Bu durum Handan'ı hem üzer hem de öfkelendirir. Aralarındaki buzlar bir yüzleşmeyle erir ve gerçeği öğrenirler. Artık ikisi de bu karmaşaya bir son vermeye kararlıdır. Çocukları karşılarına alma pahasına da olsa...

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

01:30 - 03:30

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

03:30 - 04:30

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

04:30 - 06:30

Ben Eşimi Bilmez Miyim

Heyecan dolu yarışma programında çiftler, rakiplerini eleyip günün kazananı olmak için yarışıyor.

06:30 - 08:00

Dizi

08:00 - 08:45

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

08:45 - 10:00

Gençlik Rüzgarı

10:00 - 14:15

Gazete Magazin

14:15 - 20:00

İşte Benim Stilim

Yarışmacılar tüm hafta boyunca stilleri ile jürinin karşısına çıkıyor, jüri tarafından tarzı en çok beğenilen yarışmacılar haftanın finaline avantajlı olarak başlıyor. Her gün verilen konseptlere uygun giyinen yarışmacılar, ünlü konuklar eşliğinde yapılan haftanın finalinde ise büyük heyecan yaşıyor.

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.