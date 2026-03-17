1 aya damgasını vurmuştu: O dizi ekranla vedalaşıyor! Vefa Sultan dizisinin final saati belli oldu

Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında her gün izleyiciyle buluşan Vefa Sultan dizisi için final zamanı geldi. Geçtiğimiz yıl başlayan ve bu yıl Ramazan’a özel yayın akışıyla dikkat çeken yapım, bu gece son bölümüyle ekranlara veda edecek.

BU GECE 00.15'TE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Başrolünde İsmail Ege Şaşmaz’ın yer aldığı dizi, hafta içi her akşam izleyici karşısına çıkıyordu. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımın final bölümü ise bu gece saat 00.15’te yayınlanacak.

Dizinin finaline saatler kala heyecan doruğa çıkarken, son bölüm fragmanı da resmi hesaplardan paylaşıldı.