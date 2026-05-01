The Devil Wears Prada 2 konusu ne? Efsane film yıllar sonra geri dönüyor

2006 yapımı The Devil Wears Prada filminin merakla beklenen devamı The Devil Wears Prada 2 galası yapıldı.

ŞEYTAN MARKA GİYER 2 KONUSU

Devam filmi, moda dünyasının ikonik karakterleri Miranda Priestly ve Andy Sachs’in hikâyesini yıllar sonra yeniden ele alıyor. Meryl Streep’in hayat verdiği Miranda Priestly ve Anne Hathaway’in canlandırdığı Andy Sachs, bu kez köklü moda dergisi Runway’i dijital medya çağında ayakta tutmaya çalışıyor.

Hikâyede, artık sektörün güçlü isimlerinden biri haline gelen Emily Charlton da önemli bir rol üstleniyor. Emily Blunt’ın canlandırdığı Emily, lüks bir moda evinde çalışırken eski patronu Miranda ile yeniden iş birliği yapmak zorunda kalıyor.

EFSANE KADRO

İlk filmin yönetmeni David Frankel ve senaristi Aline Brosh McKenna, devam filminde yeniden bir araya geliyor. Oyuncu kadrosunda Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci yerlerini koruyor.

Yeni isimler arasında ise Oscar ödüllü Kenneth Branagh, Miranda’nın yeni eşini canlandırırken, Justin Theroux ise Emily’nin erkek arkadaşı rolüyle kadroya dahil oluyor.

THE DEVİL WEARS PRADA NEREDEN İZLENİR?

The Devil Wears Prada 2, sinemalarda. Ama önceki filmi 'The Devil Wears Prada' Disney+, Hulu ve Prime Video üzerinden izlenebilir.