1 Kasım Masterchef'te elenen isim kim? "Buradaki kaosu kaldıramadım"

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi nefesleri kesti. Hafta boyunca oynanan mücadelelerin ardından eleme potasına giren altı yarışmacı, mutfakta kalabilmek için son kez hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda şeflerin kararıyla MasterChef'e veda eden yarışmacı da açıklandı. İşte 1 Kasım 2026 MasterChef Türkiye'de elenen isim...

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Enes, Armağan, Nurten, Şükran, Hasan Alp ve Muhammed 1 Kasım akşamı elenmemek için mücadele verdi. İlk etapta başarılı tabaklarıyla potadan kurtulan isimler rahat bir nefes alırken diğer yarışmacılar eleme etabında karşı karşıya geldi.

AĞLAYARAK GİTTİ

Gecenin sonunda Armağan ve Hasan Alp kaldı. Hasan Alp elenince Armağan'a dönüp "Tek diyeceğim şey Allah burada ayağınıza taş değerdirmesin inşallah. Sen, Muhammed, Enes, birinizden biri o kupayı veya ceketi almazsa Allah da belamı versin size hakkımı helal etmem. Bu kadar basit" dedi.



Ağlamaya başlayan Hasan Alp "Hep hayatıma sakinliği soktuğum için buranın kaosu biraz ağır geldi. Ben hep sakinlikten yana bir insanım" diyerek herkesi üzdü. Hüngür hüngür ağlayan Hasan Alp'e Mehmet Şef ise "Sen iyi yetişmişsin ve kaliteli bir aşçısın" dedi.