MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

1 Kasım Masterchef'te elenen isim kim? "Buradaki kaosu kaldıramadım"

MasterChef Türkiye 2026'da 1 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Enes, Armağan, Nurten, Şükran, Hasan Alp ve Muhammed'in potada olduğu gecede şeflerin değerlendirmesiyle yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi, hayallerine veda eden yarışmacı kim oldu?

1 Kasım Masterchef'te elenen isim kim? "Buradaki kaosu kaldıramadım"

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi nefesleri kesti. Hafta boyunca oynanan mücadelelerin ardından eleme potasına giren altı yarışmacı, mutfakta kalabilmek için son kez hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda şeflerin kararıyla MasterChef'e veda eden yarışmacı da açıklandı. İşte 1 Kasım 2026 MasterChef Türkiye'de elenen isim...

1 Kasım Masterchef te elenen isim kim? "Buradaki kaosu kaldıramadım" 1

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Enes, Armağan, Nurten, Şükran, Hasan Alp ve Muhammed 1 Kasım akşamı elenmemek için mücadele verdi. İlk etapta başarılı tabaklarıyla potadan kurtulan isimler rahat bir nefes alırken diğer yarışmacılar eleme etabında karşı karşıya geldi.

1 Kasım Masterchef te elenen isim kim? "Buradaki kaosu kaldıramadım" 2

AĞLAYARAK GİTTİ

Gecenin sonunda Armağan ve Hasan Alp kaldı. Hasan Alp elenince Armağan'a dönüp "Tek diyeceğim şey Allah burada ayağınıza taş değerdirmesin inşallah. Sen, Muhammed, Enes, birinizden biri o kupayı veya ceketi almazsa Allah da belamı versin size hakkımı helal etmem. Bu kadar basit" dedi.
1 Kasım Masterchef te elenen isim kim? "Buradaki kaosu kaldıramadım" 3

Ağlamaya başlayan Hasan Alp "Hep hayatıma sakinliği soktuğum için buranın kaosu biraz ağır geldi. Ben hep sakinlikten yana bir insanım" diyerek herkesi üzdü. Hüngür hüngür ağlayan Hasan Alp'e Mehmet Şef ise "Sen iyi yetişmişsin ve kaliteli bir aşçısın" dedi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Wake UpTarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Wake Up
Bir döneme damga vuran Kaan Girgin'in son hali gündem olduBir döneme damga vuran Kaan Girgin'in son hali gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Klima çarptı' diyerek hastaneye gitmek istemedi! Kısa süre sonra hayatını kaybetti

'Klima çarptı' diyerek hastaneye gitmek istemedi! Kısa süre sonra hayatını kaybetti

Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı

Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Sır gibi saklıyordu! 20 yıllık eşini görenler şaştı kaldı

Sır gibi saklıyordu! 20 yıllık eşini görenler şaştı kaldı

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Emekliye seyyanen zam için açıkladı: '2 rakam konuşuluyor'

Emekliye seyyanen zam için açıkladı: '2 rakam konuşuluyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.